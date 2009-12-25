توجه به علم آموزی زمینه ساز توسعه جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماموستا حسام الدین مجتهدی در خطبه های نماز جمعه سنندج با اشاره به سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی به فرمان امام راحل (ره) اظهار داشت: به دلیل سیاستهای رژیم پهلوی وضعیت باسوادی در سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی نامناسب بود و به همین دلیل امام راحل فرمان تاسیس نهضت سوادآموزی را صادر کردند.

وی ادامه داد: یکی از زمینه های اصلی و مهم توسعه و پیشرفت کشور توجه به علم آموزی و داشتن سواد و معلومات است که خوشبختانه در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تلاشهای بسیار خوبی در این عرصه صورت گرفته و باید تا ریشه کن کردن بیسوادی در سراسر کشور این اقدامات همچنان ادامه داشته باشد.

امام جمعه سنندج با اشاره به وضعیت بیسوادی در استان به ویژه در میان دختران و در روستاهای کردستان یادآور شد: در حال حاضر وضعیت بیسوادی در بعضی از مناطق روستایی به ویژه در میان دختران بیش از سایر نقاط استان است و باید متولیان نهضت سوادآموزی برنامه ای خاص برای پوشش این نقطه ضعف نیز در دستور کار قرار دهند.

ماموستا مجتهدی با اشاره به سالروز حادثه عظیم عاشورا و تاسوعای حسینی افزود: حادثه عظیم عاشورا برای حفظ و ترویج دین مبین اسلام به وقوع پیوست و بر همه مسلمانان واجب است که از این حادثه عظیم و تاثیرگذار الگو گرفته و برای ترویج این دین الهی در سراسر جهان تلاش کنند.

وی گفت: الگو گرفتن از این حادثه عظیم در شرایط فعلی می تواند ما را به سمت وحدت هر چه بهتر در جامعه سوق دهد و لازم است که نخبگان جامعه در این راستا فعالیت بیشتری نسبت به سایر اقشار داشته باشند.

امام جمعه سنندج با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر نیز خاطرنشان کرد: توجه به این فریضه الهی یک وظیفه همگانی است و باید شرایط را به گونه ای فراهم کرد که معروفات هر چه بهتر در جامعه ترویج و از انحرافات کاسته شود و این مهم زمانی محقق خواهد شد که همه به اندازه توان خود در این راستا تلاش کنند.

ماموستا مجتهدی یادآور شد: مردمی کردن بحث امر به معروف و نهی از منکر و استفاده هر چه بهتر از اقشار و افراد با نفوذ در جامعه یکی از راهکاری بسیار مهم برای ترویج هر چه بهتر این فریضه الهی به شمار می رود.

وی همچنین ایام هفته آمار را به متولیان این بخش تبریک گفت و خاطرنشان کرد: آمار و اطلاعات درست می تواند زمینه را برای اخذ تصمیم های لازم و به موقع برای بهبود وضعیت جامعه فراهم کند.