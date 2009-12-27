حقوق طبیعی توانایی برقراری نسبت میان سیاست و اخلاق را دارد

پروفسور جان هالدن رئیس مرکز اخلاق، فلسفه و امور عمومی در دانشگاه سنت اندروز اسکاتلند است.

او صاخب آثار و کتابهای زیادی در حوزه فلسفه و به ویژه فلسفه اخلاق است. "خدا باوری و خدا ناباوری"، "خرد مومنانه"، "در جستجوی معنا" و "کلیسا و جهان" از جمله آثار او به شمار می‌رود.

مارتا نوسبام درباره نظریه اخلاقی هالدن می‌گوید که رهیافت و نظریه هالدن در فلسفه کاربردی بسیار جالب توجه و با اهمیت است. او معتقد است که این رهیافت از جنبه نظری و عملی قابلیت کاربست زیادی دارد.

نظریه اخلاقی هالدن تاثیر زیادی از ارسطو، آکوئیناس و الیزابت آنسکام داشته است.

مک اینتایر نیز رهیافت اخلاقی هالدن را پاسخگوی بسیاری از نیازهای نظری فیلسوفان اخلاق می‌داند.

دیدگاه‌های اخلاقی هالدن در کتاب او تحت عنوان "فلسفه کاربردی: اخلاق، جامعه و فرهنگ" منتشر شده است.

جان هالدن در گفتگو با خبرنگار مهر و در مورد مهمترین پرسش و موضوع مطرح در نسبت میان سیاست و اخلاق، گفت: به نظر من مهمترین موضوع در سیاست باید توجه، حفظ و ارتقای خیرعمومی باشد. به عبارت دیگر نظام سیاسی باید توجه ویژه‌ای به حفظ و ارتقای خیر عمومی داشته باشد.

وی افزود: علت انجام این امر برای نظام سیاسی به واسطه احترام به آزادی فردی اصیل و واقعی است.

اولویت اصلی نظام سیاسی بایستی حمایت از ارزشها باشد

هالدن تاکید کرد: به نظر من دو اشتباه سر سخت وجود دارد که باید از آنها دوری کرد. اول استوار نبودن رفتار سیاسی و مقید نبودن آن بر اساس موازین اخلاقی است. موضوع دوم رفتار نظام سیاسی جهت رسیدن به کمال است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به نظر من اولویت اصلی نظام سیاسی بایستی حمایت از ارزشها باشد و آنچه که می‌توان برای نظام سیاسی در نظر گرفت ارتقای اهداف مشخص و خاص است.

بهترین رهیافت برای حوزه اخلاق و سیاست توسط سنت حقوق طبیعی بیان شده است

استاد دانشگاه سنت اندروز در مورد این موضوع که برخی اخلاق کانتی را قابل اعمال در حوزه فردی می‌دانند و اخلاق فایده‌گرا را در حوزه عمومی از جمله محیط سیاسی. گفت: به نظر من بهترین رهیافت برای حوزه اخلاق و سیاست توسط سنت حقوق طبیعی تبیین شده است. این سنت ریشه در فلسفه باستان دارد و در دوره میانه در شرق و غرب بسط و توسعه داده شد.

وی افزود: اخلاق کانتی تاکید بر احترام(respect) دارد. در حالی که اخلاق فایده‌گرا تاکید بر رفاه دارد.

استاد دانشگاه سنت اندروز خاطر نشان کرد: سنت حقوق طبیعی دو موضوع مطرح در اخلاق کانتی و فایده‌گرا یعنی احترام و رفاه را مورد تایید قرار می‌دهد ولی علاوه بر اینها بر فضیلت نیز توجه می‌کند. این سنت همچنین بر دستیابی به خیر و کامیابی بشر چه به صورت فردی و چه به صورت اجتماعی تاکید می‌کند.

وی در پایان یادآور شد: من این دیدگاه‌های اخلاقی را در کتاب "فلسفه کاربردی: اخلاق، جامعه و فرهنگ" تبیین کرده‌ام.