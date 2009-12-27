ارائه تکنیک جدیدی برای مشاهده حرکت سلولها

به گزارش خبرگزاری مهر، در بدن انسان سلولها هرگز از حرکت متوقف نمی شوند به همین دلیل تاکنون کشف روش دقیق حرکت سلولی یکی از بزرگترین رازهای مهندسان زیستی بود که به دنبال ساخت بافتهای مصنوعی بدن می گردند.

از سالها قبل مطالعات گسترده ای در کشف نوع حرکت سلولها انجام شده بود که همگی به صورت تصویربرداریهای دو بعدی بودند اما اکنون محققان دانشگاه براون و موسسه تکنولوژی کالیفرنیا برای اولین بار موفق شدند به روشی سه بعدی نیروهایی را که یک سلول در زمان حرکت به محیط پیرامون خود وارد می کند به دقت اندازه گیری کنند.

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "ما دریافتیم که سلول به روشی بسیار پیچیده تر از آن چیزی که تاکنون تصور می شد حرکت می کند."

این محققان برای دستیابی به این نتایج از تکنیک جدیدی برای اندازه گیری نیروهایی که یک سلول به کار می برد استفاده کردند.

براساس گزارش سافت پدیا، در این تحقیقات یک سلول در ژل ویژه ای که برای تقلید رفتار بافتهای بدن انسان طراحی و ساخته شده بود کشت داده شد. این تکنیک با استفاده از یک میکروسکوپ تک کانون و اسکن لیزری و برپایه متد وابستگی دیجیتالی حجمی انجام شد.

این دانشمندان مشاهده کردند که سلول در ژل با تغییر نیروی مورد نیاز وزن خود، یکسری حرکات چرخشی و کششی را انجام می دهد.

اکنون این دانشمندان قصد دارند با استفاده از این تکنیک جدید اندازه گیری نیروها حرکت سلولهای سالم را با حرکت سلولهای تغییر یافته یا سرطانی مقایسه کنند.