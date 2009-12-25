دفاع از دین اختصاص به یک زمان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدحسن اختری امروز پیش از خطبه‌های نمازجمعه این هفته تهران ضمن تسلیت به مناسبت ایام سوگواری امام حسین (ع) و تسلیت این مصائب جانگداز اهل بیت به پیشگاه امام زمان (عج) و مقام معظم رهبری گفت: حادثه عاشورا و کربلای امام حسین(ع) از ویژگی‌های خاصی برخوردار است که در هر دوره و زمان و برای هر نسل و جامعه یک حادثه تازه و مساله روز است.

وی افزود: حادثه کربلا و عاشورا مساله تاریخی و جریانی که در برهه‌ای از زمان رخ داده و مخصوص به آن است، نیست. این حادثه به همین دوران‌ها تعلق دارد و در همه دوران‌ها حادثه روز است.

اختری با بیان اینکه در میان امامان معصوم حسین بن علی (ع) جایگاه مخصوصی دارد، ادامه داد: آیات قرآن فراوانی وجود دارد که دلالت برعظمت و جایگاه ائمه اطهار و حسین(ع) است. پیامبر اسلام با گفتار و رفتار خود در دوران زندگی‌اش عنایت ویژه‌ای به امام حسین (ع) و امام حسن (ع) نشان دادند که گویای جایگاه مخصوص آنهاست.

دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) با اشاره به حدیثی از پیامبر (ص) در مورد امام حسین (ع) و امام حسن (ع) مبنی بر این که آنها در حالت آتش ‌بس و جنگ امام هستند، گفت: روایات متعددی درمورد این دو امام از پیامبر وجود دارد. رفتار پیامبر با آنها گویای جایگاه این دو امام است.

وی اضافه کرد: همه دانشمندان و حتی غیرمسلمان در مورد امام حسین (ع) و حادثه عاشورا کتب زیادی نوشته‌اند. اختری با بیان این که اکثر علمای سنی معتقدند امام حسین (ع) بر حق بوده و شهید شده است و یزید ظالم بوده است، گفت: بعضی از علماء اهل سنت معتقدند یزید کافر بوده و از دین خارج شده است و همه نوشته‌اند لعن یزید معاویه جایز است. این موقعیت خاص امام حسین(ع) است.

وی همچنین با بیان اینکه با بررسی ساده شرایط آن روز مشخص بود که هر کس در مقابل حکومت آن زمان بایستد کشته می‌شود و از نظر ظاهری نمی‌تواند پیروز شود، تصریح کرد: هدف اصلی اسلام و دین پیامبر است. همان طور که امام حسین‌ (ع) بارها به آن تاکید کردند. مشکل برای اسلام و دین به وجود آمده بود. امپراطوری که تشکیل شده به گونه‌ای است که بنا دارد دین را محو کند که این موضوع درسخنان یزید پس از حادثه عاشورا آشکار است و به همین دلیل انسان مسلمان باید در این شرایط برای دفاع از دین قیام و حرکت کند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت افزود: امام علی (ع) فرمودند اگر بلایی برای انسان پیش آمد انسان باید مال را فدای جان کند اما،اگر مصیبتی برای جامعه، عقیده و ایمان انسان به وجود آمد باید انسان جان خود را فدا کند و قرآن با اشاره به لیله‌المبیت می‌فرماید: "آنان که جان خود را برای دین خدا فدا می‌کنند". در همین راستا طرفداران نیز باید برای حمایت از امام و رهبر جان خود را فدا کنند. این درس‌هایی است که امام حسین (ع) به ما می‌آموزد.

اختری ادامه داد: دفاع از دین اختصاص به یک زمان ندارد. هر زمان که دین به خطر افتد باید انسان جان خود را فدا کند. امروز دوران طلایی اسلام در زمان ماست که امام خمینی (ره) اسلام را بار دیگر زنده و به مسلمانان هویت دادند و آزادی و استقلال برای مردم به ارمغان آوردند. امروز روزی است که شاهد موج پیروزی‌های اسلام در دنیا هستیم.

اختری تاکید کرد: امروز اسلام در دنیا بیشترین پیرو را در تاریخ خود دارد. اگر امروز دشمنی‌های آشکار و روشنی را از سوی سران استکبار و ظلم و کفر و نفاق نسبت به اسلام می‌بینیم و سیاستمداران جهان علیه اسلام و انقلاب اسلامی و مکتب تشیع این همه مقابله‌های سخت وجود دارد، برای آن است که اسلام در حال پیشرفت است و به عنوان مکتبی زنده که پاسخگوی نیازمندی ‌های بشر امروز است، مطرح است. اعتقاد به اسلام توانست اسرائیل را به شکست بکشاند و آنها را در دنیا مفتضح کند. از همین رو دشمنی‌ها زیاد است.

وی ادامه داد: همان گونه که در زمان امام حسین (ع) حضرت قیام کردند و از اسلام دفاع کردند ما نیز باید از اسلام دفاع کنیم. رهبری در جامعه اسلامی جایگاه عظیمی دارد و این ازعظمت قانون اساسی جمهوری اسلامی است که این نظام را براساس ولایت فقیه و بر اساس ولایت شرعی که از سوی امام زمان (عج) به جانشینان و فقهایش داده شده است در جامعه اسلامی ما در یک انسان متعبد، فقیه، آگاه، روشن، مدیر و مدبر همانند مقام معظم رهبری در آن قالب نمودار کرده است. مقابله دشمنان اسلام و مقابله بسیاری آنهایی که امروز ناآگاهانه و یا مغرضانه از توطئه‌های دشمن حمایت می‌کنند، تضعیف جایگاه رهبری است و سست کردن اعتقاد به این اصل بزرگ وارزشمند بسیار والای ولایت فقیه است.آنها می‌خواهند رهبری قوی و بزرگ و آگاه وجود نداشته باشد و هوشیاری نیافریند و موج ایجاد نکند. نمی‌خواهند رهبری قوی باشد که همه توطئه‌ها را خنثی کند.

اختری همچنین گفت: در حادثه‌ عاشورا مساله تعداد کم یاران امام حسین (ع) قابل توجه است. در پنج ماه حرکت امام حسین (ع)، یاران امیرالمومنین و بسیاری از شخصیت‌ها همراه او نشدند. برای جایگاه‌های شخصی آرزوهای فردی و نفسانی خودشان و انگیزه‌های مختلفی داشتند. برادران و خواهران نباید ما گول شخصیت‌ها و افراد را در میان جامعه بخوریم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت تصریح کرد: این تفسیر و تحلیل اصلا صحیح نیست که به صرف این که یک عده از افراد روزی در انقلاب جایگاهی داشتند و برای انقلاب زحمت کشیدند و در انقلاب بودند اما بعدا برای این که به آرزوهای خود نرسیدند و کنار زده شدند و برای نفسانیات دیگری و خودشان را کنار کشیدند و بعضی به مقابله برخاستند و ما امروز بپرسیم پس اینها چیست. بسیاری از اینها اطراف امام علی (ع) نبودند و امام حسین (ع) و علی را تنها گذاشتند. همان‌هایی که در بدر، احد، صفین بودند اما در کربلا نیامدند. بدانیم امروز چشم دنیای اسلام و همه آزادگان دنیا به انقلاب اسلامی و رهبری جمهوری اسلامی است.

وی خاطرنشان کرد: مسلمان سنی و حتی غیرمسلمان در کشورهای مختلف دیگر امروز تعجب می‌کنند که چرا عده‌ای از افراد که خودشان را وامدار انقلاب می‌دانند و از انقلاب سود بردند و از نام مقدس امام (ره) بهره بردند چرا امروز در مقابل انقلاب قرار گرفتند. ما باید بدانیم و ثابت قدم باشیم. باید ببینیم توطئه‌ها هماهنگ است همان گونه که ضد انقلاب خارجی برنامه‌ریزی می‌کند می‌بینیم عده‌ای از افراد ناآگاه، خودخواه و خودکامه برای اینکه منافع آنها تامین نمی‌شود با انقلاب و اسلام مخالفت می‌کنند و می ‌خواهند با رهبری مخالفت کنند و جایگاه ولایت فقیه و رهبری را سست کنند.

اختری افزود: آنها مثل اربابانشان از آزادی دم می‌زنند اما، حاضر نیستند به مسلمانان آزادی بدهند. از آزادی دم می‌زنند اما در کشورهای خودشان مسلمانان اگر بخواهند مسجد بسازند جلوی آنها را می‌گیرند. مگر یادتان نیست هشت، نه سال پیش در همین دانشگاه تهران همان روزی که آزاداندیشی و گفت‌وگوی آزاد تشکیل می‌دادند و علیه انقلاب و رهبری هر چه می‌خواستند می‌گفتند اما، اگر یک سخنران می‌خواست از رهبری حمایت کند همانها نمی‌گذاشتند او حرفش را بزند.

وی تاکید کرد: آزاد اندیشی را بهانه قرار می‌دهند برای آن که تسلط و سیطره پیدا کنند. اگر روزی سیطره پیدا کنند اساسی برای اسلام نخواهند گذاشت. همان گونه که در شعارهای خودشان اسلام را کنار گذاشتند. برهانشان همان است. ما باید برای حفظ اسلام و دین و قرآن، رهبری و دفاع از ولایت آگاه باشیم. علما، دانشمندان و خطباء امروز درپیشگاه خدا مسوولند. آنها که درک می‌کنند و نقشه‌های دشمن را می‌فهمند در پیشگاه خدا مسئولند. اگر با نظر، فتوا، سخنانشان در مقابل این گروه‌های ضعیف و متمایل و طرفدار سیاستمداران و دشمنان اسلام ایستادگی نکنند. حرکت آنها را محکوم نکنند همه ما باید تمام وجودمان باید همه توطئه‌ها را خنثی کنیم. باید همه را محکوم کنیم. این مسئولیتی است که امروز در برابر دین خود داریم و درسی است که از امام حسین (ع) و عاشورا فرا می‌گیریم.