فرهنگ عاشورا باید حفظ و نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده ولی فقیه در گلستان امروز در خطبه های نماز جمعه گرگان در مصلی نماز جمعه این شهرستان افزود: نهضت انقلاب اسلامی از عاشورا شروع شده و در عاشورا نیز به ثمر رسیده است و حضرت امام خمینی (ره) آن چرا که می خواست به مردم منتقل کند از عاشورا الهام گرفت.

وی تاکید کرد: مرثیه ها و مداحی ها باید منزه از خرافات باشد تا مورد قبول قرار گیرد و مردم نیز هر مرثیه و شعری را گوش ندهند.

امام جمعه گرگان بر لزوم برپایی با شکوه نماز ظهر عاشورا تاکید کرد و گفت: امام حسین(ع) در این نماز نشان داد که اتصال به خداوند در سخت ترین شرایط نیز نباید فراموش شود.

نورمفیدی تصریح کرد: عاشورا حادثه ای است که هر میزان در مورد آن فکر شود حقایق جدیدی حاصل می شود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: حماسه عاشورا مانند قرآن مجید است که با گذشت قرنها کهنه نمی شود.

وی با گرامیداشت تولد حضرت عیسی بن مریم گفت: حضرت عیسی پیامبر رحمت و مهربانی بوده و امروز بسیاری از جباریت و شقاوت در دنیا از سوی طرفداران واقعی حضرت مسیح صورت نمی گیرد و پیروان واقعی ایشان از جباریت دور هستند.