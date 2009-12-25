مسئله دموکراسی و حقوق بشر در غرب از ضمانت اجرایی برخوردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی در خطبه های نماز جمعه امروز کرج افزود: رفتار غربی ها ثابت کرده آنها فقط زمانی که به نفعشان باشد، مسئله حقوق بشر را مطرح می کنند و هر وقت به ضررشان باشد، این مسئله را نادیده می گیرند.

وی ادامه داد: غربی ها تلاش می کنند خود را بسیار متمدن و علاقمند به انسانیت و حقوق بشر نشان دهند اما واقعیت بر خلاف این امر را نشان می دهد.

وی بیان کرد: در برخی از کشورهای غربی از جمله انگلیس قانونی وجود دارد که طبق آن اگر کسی به جنایات جنگی متهم شود، بدون حکم دادستان می توان او را دستگیر کرد اما متاسفانه این قانون در برخی از موارد اجرا نمی شود.

کازرونی اظهار داشت: جنایات جنگی اسرائیل در حمله 22 روزه به غزه در 27 دسامبر برای بسیاری از افراد در انگلیس محرز شده اما نخست وزیر انگلیس گفته تا حد ممکن تلاش می کند قانون یادشده را به نفع اسرائیل تغییر دهد.

نقش مسلمانان اروپا در دفاع از حقوق بشر بسیار مهم است

وی خاطرنشان کرد: نقش مسلمانان در اروپا در دفاع از حقوق بشر بسیار مهم است و آنها تا حد توان خود تلاش می کنند حقوق بشر اجرا شود.

کازرونی یادآور شد: مسلمانان، محکومیت اسرائیل به جنایات جنگی را پذیرفته اند و حتی بسیاری از غربی ها نیز به این امر معترف هستند.

وی افزود: تصویر جنایات اسرائیل هنوز در افکار عمومی جهان وجود دارد و هیچ کس نمی تواند قساوت اسرائیلی ها در حمله به فلسطین را انکار کند.