علی رغبتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص ارزیابی خود از وضعیت رشته‌های ورزشی ایران در فاصله کمتر از یکسال تا بازیهای آسیایی 2010 گوانگژو چین اظهار داشت: سابقه حضور ایران در بازیهای آسیایی و المپیک نشان می دهد که همواره بار مدال‌آوری ورزش کشور بر روی دوش چند رشته پرافتخار و ریشه دار بوده و در این دوره نیز قطعا رشته‌هایی نظیر کشتی، وزنه برداری، تکواندو، بوکس، کاراته، ووشو، جودو و ... نیز شانس اول کشورمان برای مدال‌آوری در بازیهای آسیایی خواهند بود.

وی اضافه کرد: امسال نسبت به سال گذشته چند رشته جدید نیز به سبد مدال آوری ایران اضافه شده اند که باید از دوومیدانی، قایقرانی، شمشیربازی و دوچرخه سواری به عنوان امیدهای جدید ایران برای کسب مدال‌های آسیایی یاد کرد.

رغبتی با امیدبخش توصیف کردن رشته‌های جدیدی که می توانند در بازیهای آسیایی برای کشورمان مدال‌آور باشند، تصریح کرد: در دوومیدانی نسبت به بازیهای آسیایی دوحه قطر که تنها یک مدال آسیایی به دست آوردیم، به رشد خوبی رسیده‌ایم و امیدواری‌های بسیاری داریم تا قهرمانان دوومیدانی با تجربه‌ای که از سال‌های گذشته اندوخته‌اند بتوانند در مدال‌آوری موفق‌تر عمل کنند. در قایقرانی و به ویژه رشته روئینگ هم توانسته‌ایم به رشد خوبی دست پیدا کنیم و این رشته نیز به سبد مدال‌های ایران اضافه شده است. در شمشیربازی موج جدیدی از فعالیت‌های بین‌المللی این رشته آغاز شده و می تواند به مدال‌آوری در گوانگژو منتهی شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی در عین حال تصریح کرد: با تمام اینها بار مدال‌آوری ایران بر دوش 6 تا 8 رشته ورزشی قرار دارد که آنها در سطح جهانی مطرح هستند و خوشبختانه شرایط خوب و طبیعی بر روند آمادگی‌شان حاکم است.

وی با بیان اینکه با آغاز سال 2010 میلادی ورزش ایران باید برای کسب سهمیه المپیک 2012 لندن برنامه‌ریزی ویژه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد، اظهار داشت: با آغاز سال جدید میلادی باید مراقب باشیم تا در رشته‌های کشتی، وزنه برداری، تکواندو، جودو و بوکس سهمیه‌های لازم را در همان مسابقات ابتدایی کسب کنیم تا فرصت کافی برای آماده شدن در المپیک لندن داشته باشیم. متاسفانه در المپیک چین برخی رشته‌های ما تا آخرین ماه‌های پیش از المپیک برای کسب سهمیه تلاش می کردند و همین مسئله باعث شد تا فرصت لازم برای آماده سازی برای بازیهای سنگین المپیک وجود نداشته باشد.

رغبتی در خصوص هدفگذاری رئیس گذشته سازمان تربیت بدنی برای کسب عنوان چهارمی بازیهای آسیایی اظهار داشت: در این هدفگذاری باید به چند نکته توجه کنیم؛ اول اینکه ایران خود را به جمع 6 کشور پرمدال نزدیک کرده و در این موقعیت کسب یک مدال طلا می تواند در تعیین جایگاه تیم‌ها بسیار تاثیرگذار باشد. دوم اینکه امسال رشته‌های مدال آوری نظیر تکواندو و کشتی در مسابقات قهرمانی جهان درخشش بسیار خوبی داشتند و نشان دادند نسل جدیدی از ورزشکاران این دو رشته می توانند در سطح آسیا برای ایران مدال آوری کنند. رشته کاراته نیز چنین شرایطی داشته و بازگشت خوبی به عرصه مدال آوری را طی کرده است.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی ادامه داد: این را نباید فراموش کنیم که امسال چین میزبان بازیهای آسیایی است و همین مسئله باعث می شود این کشور بسیاری از مدال‌ها را از حریفان ایران بگیرد و رقبای ما هم به مدال‌های کمتری دست پیدا کنند این درحالی است که چینی‌ها در رشته‌هایی مانند کشتی، کاراته و تکواندو جایگاه چندانی در سطح آسیا ندارند و ما با تکرار مدال‌های دوره گذشته می توانیم حتی به جایگاه پنجم و چهارمی آسیا نظر داشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه برنامه تیم‌های ملی و به ویژه رشته‌های مدال آور به طور جدی از سوی کمیته ملی المپیک و زیر نظر دبیرکل این کمیته پیگیری می شود، اظهار داشت: کمیته ملی المپیک نظارت کاملی بر روند آماده سازی تیم‌های ملی و به ویژه رشته‌های مدال‌آور ایران دارد و خوشبختانه این رشته‌ها در شرایط مطلوبی برای حضور قدرتمند در این مسابقات قرار دارند و سازمان تربیت بدنی نیز در فاصله 10 ماه باقی مانده تا بازیهای آسیایی گوانگژو تمام برنامه‌ها و امکانات خود را برای حضور قدرتمند در این مسابقات سازماندهی خواهد کرد.

رغبتی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تامین اعتبارات لازم برای حمایت و پشتیبانی از تیم‌های ملی و برپایی اردوهای آماده سازی مناسب، ورزش ایران حضوری قدرتمند و مدعیانه در بازیهای آسیایی گوانگژو داشته باشد و بتواند از اعتبار ورزش ایران در سطح قاره دفاع کند.