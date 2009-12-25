مردم باید با افزایش بصیرت دینی دشمنان اسلام را مایوس کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی در خطبه های نماز جمعه این هفته قزوین که با حضور گسترده مردم و نیز حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس در مسجدالنبی برگزار شد، اظهار داشت: جان و مال و فرزند وسیله آزمایش الهی در طول مسیر زندگی است و بسیاری از مدعیان دروغین در فراز و نشیب زندگی و در وقت امتحان می لغزند و مردود می شوند.

وی با تشریح وقایع عاشورا گفت: کفر، شرک و نفاق مثلث شومی بود که هم در زمان پیامبر وهم حادثه کربلا نقش آفرین شد و انسانهای مسلمان نما که ریشه یهودیت توام با لجبازی داشتند با ایجاد نفاق در مقابل پیامبر (ص) و سالار شهیدان کمر به نابودی اسلام بستند که اگر مردم آن روز درایت داشتند و اهل بصیرت بودند واقعه کربلا هرگز اتفاق نمی افتاد.

حجت الاسلام عابدینی یادآور شد: همه باید از وقایع تاریخی و دینی درس بگیریم زیرا این حوادث با چهره ای دیگر در حال تکرار شدن است که اگر دیر اقدام کنیم، آسیب می بینیم.

وی افزود: امروز نیز دنیا طلبی، هواپرستی و جهل موجب گمراهی عده ای شده است و ندانستن اصل وقایع و قضایا هم باعث شده برخی با تامل وارد صحنه شوند و در تشخیص حق و باطل در میان عامه مردم شک ایجاد کنند.

امام جمعه موقت قزوین تصریح کرد: در شرایط کنونی که منافقان و انگلیس با تبلیغ گسترده بر روی افراد ساده لوح تاثیر می گذارند، همه علما و روحانیون، مبلغان مذهبی، اساتید و بزرگان باید هوشیار باشند و ضمن دعوت یکدیگر به تقوی مانع از انحراف افراد ناآگاه شوند.

خطیب جمعه قزوین حرام خواری و دنیا پرستی و بی توجهی به احکام دینی را در انحراف از مسیر حق و حقیقت موثر دانست و گفت: انسان وقتی برده دنیا شود از مسیر حق منحرف خواهد شد و امروز نیز عده ای در پشت نقاب دینداری و مسلمانی پنهان شده اند و دین را تا زمانی که با دنیایشان جور باشد قبول دارند اما وقتی موقع آزمون الهی فرا می رسد جا می زنند و چهره واقعی خود را نشان می دهند.

امام جمعه موقت قزوین با اشاره به مناسبتهای روز ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت مسیح(ع) و تجلیل از آزادگان خاطرنشان کرد: اسرا و آزادگان با مقاومت و ایثار خود درس مقاومت واز خود گذشتگی به ما آموختند و سالها با تحمل سختیهای طاقت فرسا آبروی اسلام را در سیاه چالهای صدامیان حفظ کردند بنابراین باید با زنده نگهداشتن یاد و نامشان انجام وظیفه کنیم.

عابدینی در خصوص عزاداری در ایام تاسوعا وعاشورای حسینی نیز گفت: مردم سوگوار باید مراسم روزهای تاسوعا و عاشورا را باشکوه دینی و مذهبی به گونه ای که شایسته این ایام است، برگزار کنند.

وی یادآور شد: در این ایام حفظ نظم و انضباط دسته های عزاداری با کمک عزاداران و نیروی انتظامی باید برقرار شود و نماز اول وقت در ظهر روز عاشورا بر همه کارها مقدم باشد.

حجت الاسلام عابدینی در پایان گفت: امسال برای اولین بار مراسم باشکوه عزاداری در تاسوعای حسینی در خیابان شهدای قزوین با حضور یکپارچه همه دسته های عزاداری برگزار خواهد شد و مردم عزادار و سوگوار قزوینی عشق وعلاقه به ائمه معصومین(ع) و وحدت و یکپارچگی و شعور دینی خود را با شرکت در این مراسم به جهانیان نشان خواهند داد.