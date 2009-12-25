پرهیز از اشعار بی محتوا و دروغ در مداحیها / عاشورا کلاس درس عبرت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد در سخنانی با تاکید بر ضرورت حفظ حرمت ماه محرم، بیان داشت: در شب عاشورا امام حسین (ع) سه جمله به یاران خود بیان کردند که اولین آنها سفارش به تقوای الهی و ترس از خدا بود.

وی ادامه داد: امام حسین(ع) همچنین در سخنان خود یارانش را به صبوری در هنگام اسارت و فرو بردن خشم در ناملایمات دعوت کرده اند.

خطیب جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه عاشورا یک صحنه یادگار و مملو از درس عبرت است، بیان داشت: ما باید از حادثه عظیم عاشورا پند بگیریم.

وی یکی از عبرتهای عصر قیام عاشورا تغییر و تحریف در دین پیامبر دانست و گفت: ما در این برهه زمانی می بینیم که بعد از اندک زمانی از درگذشت پیامبر گرامی اسلام تغییراتی در حکومت به وجود آمد که به دنبال از بین بردن ارزشهای اسلامی و سنتها بود.

قیام عاشورا از انحرافات در دین جلوگیری کرد

امام جمعه خرم آباد دو عامل را موجب لغزش انسان دانست و بیان داشت: فراموش کردن یاد خدا و تبعیت از هوا و هوس دو عاملی است که در قرآن به آن اشاره شده است که زمینه ساز لغزش انسانها خواهد شد.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به لغزش افراد در زمان امام حسین(ع)، گفت: ما باید بدانیم که در هر زمان و عصری کسانی هستند که یاد خدا از دلشان بیرون شده و دچار لغزش شده اند.

وی قیام عاشورا را دارای تاثیر فراوانی در زمینه حفاظت از ارزشهای دین دانست و افزود: این قیام از استمرار انحرافات زیادی که در مسیر دین به وجود آمده بود جلوگیری کرد.

خطیب جمعه خرم آباد قیام خونین عاشورا را چشمه جوشان معرفت و منشا بیداری امت اسلامی خواند و عنوان کرد: نهضت عاشورا تاثیر بسزایی در زمینه نهضت های بعدی در طول تاریخ اسلام داشته است.

نگاهی به نقش قیام عاشورا در انقلاب اسلامی ایران

حجت الاسلام میرعمادی با تشریح نقش قیام عاشورا بر دیگر نهضت های اسلامی، عنوان کرد: امام خمینی (ره) با الهام گیری از نهضت عاشورا انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی رساند و نظام شاهنشاهی را از بین برد.

وی با تاکید بر نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: امام با تکیه بر قیام عاشورا و سخنان امام حسین(ع) این حرکت عظیم را به وجود آورد به طوریکه انقلاب اسلامی ایران امروز با گذشت 31 سال از پیروزی همچنان مانند یک خورشید در دنیا می درخشد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به توطئه های دشمنان برای انحراف در مراسم های عزاداری امام حسین (ع)، تصریح کرد: دشمن امروز به دنبال بی تاثیر کردن عزاداری های این ماه با ترویج خرافه است.

هشدار نسبت به تحریفها در مراسم عزاداری امام حسین(ع)

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه باید مواظب تحریف ها در زمینه فلسفه و هدف قیام عاشورا بود، خاطر نشان کرد: همچنین مداحان باید در زمینه اشعار بی محتوا و دروغ نیز توجه جدی به خرج دهند.

وی تاکید کرد: هیئات مذهبی نیز باید از استفاده از نمادهای غیراسلامی که نشانه دیگر ادیان است در مراسم های عزادارای خود خودداری کنند.

خطیب جمعه خرم آباد همچنین خواستار برگزاری باشکوه نماز ظهر عاشورا شد و گفت: امام حسین(ع) زیر تیرباران دشمن نماز را اقامه کرد تا نشان دهد که مسلمانان باید در هر حالی به اقامه نماز اول وقت اهمیت دهند.

ضرورت پرهیز هیئات مذهبی لرستان از قطع درختان

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد همچنین با اشاره به قطع هر ساله درختان در روز عاشورا توسط برخی هیئات مذهبی لرستان به منظور ایجاد آتش، افزود: هیئات مذهبی در عزاداری روز عاشورا از بریدن و قطع درختان به طور جدی پرهیز کنند.

حجت الاسلام میرعمادی با اشاره به سنت "گل مالی" در لرستان، یادآور شد: هیئات می توانند به جای قطع درختان از مشعل هایی که توسط متولیان توزیع شده است برای خشک کردن گل روی لباس خود استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر به ازای هر عزادار یک درخت قطع شود بخش زیادی از طبیعت استان نابود خواهد شد که باید هیئات از این کار به طور جدی خودداری کنند.

هر ساله در روز عاشورا مراسم گل مالی در لرستان برگزار می شود که در سالهای گذشته برخی هیئات مذهبی برای تامین چوب مورد نیاز برای درست کردن آتش به منظور خشک کردن گل روی لباس عزاداران اقدام به قطع درختان می کردند که در سال جاری به همت متولیان تعدادی مشعل در میان هیئات مذهبی توزیع شده است.