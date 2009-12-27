توسعه آلگوریتمهای ریاضی که رایانه ها را هنرشناس می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، متدهای اتوماتیک طبقه بندی بر پایه آلگوریتمهای بصری می توانند در طبقه بندی آثار هنری موزه ها مفید باشند.

تاکنون بسیاری از محققان به این سئوال که "آیا رایانه ها هنر را درک می کنند؟" پاسخ منفی داده اند. اکنون گروهی از محققان موسسه ماکس پلانک آلمان چند آلگوریتم ریاضی را ارائه کرده اند که به رایانه ها اجازه می دهند آثار نقاشی را بررسی کرده و ارزش هنری این آثار را تعیین کنند.

این آلگوریتمها برپایه بررسی ترکیبات رنگها و برخی از پارامترهای زیبایی شناسی می توانند به روشی خودکار ارزش هنری اثر را مشخص کنند.

این محققان با استفاده از ایده ای که براساس آن یک ماشین می تواند بر پایه اطلاعات نقاشی سطح پایین، سبکهای مختلف هنری را از هم تشخیص دهد به این نتایج دست یافتند.

براساس گزارش ساینس دیلی، انسان با بررسی مفاهیم هنری سطح متوسط و یا سطح بالا می تواند ارزش هنری را در سبکهای مختلف تعیین کند.

اطلاعات نقاشی سطح پایین عناصری مثل ابعاد خطوط و رنگهای به کار رفته، نوع ماده و ترکیب رنگی را درک می کنند.

اطلاعات سطح متوسط، تفاوتهای میان اجسام و صحنه ها مثل جاده ها، پرتره ها، طبیعت بی جان و ... را مورد توجه قرار می دهد.

اطلاعات سطح بالا نیز بافت تاریخی را که اثر در آن تهیه شده و شناخت مولف و سایر جریانهای هنری را مد نظر قرار می دهند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "هرگز ممکن نخواهد بود که از راه ریاضی و به روشی دقیق یک دوره هنری را تعیین کرد اما می توانیم جریان سبک هنری را با این روشها اندازه گیری کنیم."