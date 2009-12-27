فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه هر فرد و هر تیمی باید تاوان اشتباهاتش را بپردازد، اظهار داشت: واگذاری نتیجه به تیم شیرازی هیچ توجیهی ندارد چرا که بازیکنان من بد بازی کردند و باید میباختند. اگر غیر از این میشد نتیجه برایمان دلچسب نبود.
وی افزود: اشتباهات خط دفاعی تاثیرگذارترین فاکتور در ناکامی تیم ذوبآهن بود. البته در اواسط بازی با پوشش اشتباهاتی که به آنها پی برده بودیم، توانستیم اختلاف امتیازی ایجاد شده را تا حد برتری خود از بین ببریم اما بعد از آن با عامل دیگری مواجه شدیم که اجازه نداد این شرایط پایدار بماند.
سرمربی تیم بسکتبال ذوبآهن اصفهان با تاکید بر قابلیتهای فنی ایمان زندی برای بازی در تیم لوله a.s شیراز یادآور شد: فکر میکنم دیدار با ما یکی از بهترین روزهای بسکتبالی ایمان زندی بود. زندی همیشه از بازیکنان برجسته بسکتبال ایران بوده است اما در روز بازی با ذوبآهن واقعا مهار نشدنی بود.
وی افزود: بازیکنان من اشتباهات دفاعی خود را پوشش دادند اما بعد از آن اسیر چند حرکت از سوی ایمان زندی شدند که پیش افتادن دوباره شیرازیها را به دنبال داشت و اینگونه شد که تیم من در شیراز شکست را پذیرا شد.
سرمربی تیم بسکتبال ذوبآهن اصفهان که تیمش تا پیش از این دیدار تنها نتیجه دیدار با مهرام را واگذار کرده بود، تاکید کرد: با خود روراست هستیم. به همین دلیل خیلی راحت شکستی را که مستحق متحمل شدن آن بودیم، میپذیریم. اگر از ابتدا خیلی هوشیارانهتر بازی را آغاز میکردیم، با مشکلات کمتری برای نتیجهگیری روبرو میشدیم.
کوهیان خاطرنشان کرد: بابت این شکست حتی اگر منجر به محکومیت من از سوی مدیران باشگاه شود، ناراحت نمیشوم و از آن استقبال هم میکنم. چون باعث شد تیمم قبل از آنکه خیلی دیر شود، به خود بیاید. فکر میکنم این زنگ خطری بود که به آن نیاز داشتیم.
تیم بسکتبال ذوبآهن اصفهان پنجشنبه شب گذشته (سوم دیماه) در چارچوب هفته دوازدهم مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور با نتیجه 82 بر 85 مغلوب لوله a.s شیراز شد.
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