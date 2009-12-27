اردوی سوم تیم والیبال نوجوانان از روز دوشنبه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از اردوی آمادهسازی تیم والیبال نوجوانان به مدت 12 روز در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی ادامه خواهد داشت.
شهاب احمدی، علی نوروزپور، بهزاد عباسزاده، فلاح زرچوب، موعود آقاپور، جواد حسین آبادی، علیرضا نصراصفهانی، کامبیز کلته، صابر کامروامنش، احسان قنبری، مجتبی ببرخانی و مسلم خسروی بازیکنانی هستند که همراه با میثم فریدی، امین نجفی، فرامرز ظریف، سیدپیمان فاضلی، رامین صادقیانی، رامین خانی و فرهاد زرینی به این مرحله از اردوی تیم والیبال نوجوانان دعوت شدهاند.
این بازیکنان توسط ناصر شهنازی (سرمربی) و با کمک امیر حسین منظمی و رحمت الله نوری (مربیان) انتخاب شدهاند.
تیم والیبال نوجوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده میشود. این رقابتها 24 تا 31 اردیبهشتماه در تهران برگزار خواهد شد.
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