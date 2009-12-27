اردوی سوم تیم والیبال نوجوانان از روز دوشنبه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مرحله از اردوی آماده‎سازی تیم والیبال نوجوانان به مدت 12 روز در سالن والیبال مجموعه ورزشی آزادی ادامه خواهد داشت.

شهاب احمدی، علی نوروزپور، بهزاد عباس‎‏زاده، فلاح زرچوب، موعود آقاپور، جواد حسین آبادی، علیرضا نصراصفهانی، کامبیز کلته، صابر کامروامنش، احسان قنبری، مجتبی ببرخانی و مسلم خسروی بازیکنانی هستند که همراه با میثم فریدی، امین نجفی، فرامرز ظریف، سیدپیمان فاضلی، رامین صادقیانی، رامین خانی و فرهاد زرینی به این مرحله از اردوی تیم والیبال نوجوانان دعوت شده‏اند.

این بازیکنان توسط ناصر شهنازی (سرمربی) و با کمک امیر حسین منظمی و رحمت الله نوری (مربیان) انتخاب شده‎اند.

تیم والیبال نوجوانان برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌شود. این رقابت‎ها 24 تا 31 اردیبهشت‎ماه در تهران برگزار خواهد شد.