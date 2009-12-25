رضایی و زنیدپور به تیم ملی ملحق شدند/ خبرنگاران جدا از تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رضایی و میلاد زنیدپور ساعت 5 بامداد امروز (جمعه) وارد فرودگاه دوحه قطر شده و بلافاصله همراه اصغر حاجیلو، سرپرست تیم ملی راهی هتل "رامادا" شدند.

علاوه بر این دو بازیکن تیم ملی تعدادی از خبرنگاران ایرانی نیز که برای پوشش تورنمنت چهارجانبه قطر عازم این کشور شده بودند مورد استقبال مسئولان سفارت ایران قرار گرفتند و در اقامتگاهی که از سوی سفارت ایران برای آنها پیش بینی شده بود، اسکان یافتند.

قرار است ملی پوشان کشورمان در روزهای عاشورا و تاسوعای حسینی در مراسم ویژه‌ای که از سوی سفارت ایران در محل سفارت و رایزنی فرهنگی کشورمان در قطر پیش بینی شده است، حضور یابند.

تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی خود را مهیای حضور در تورنمنت چهارجانبه قطر می کند که مجید غلام نژاد، ایمان مبعلی، مهرزاد معدنچی را در اختیار نخواهد داشت، ضمن اینکه به گفته سرپرست تیم ملی آندرانیک تیموریان نیز برای آخرین دیدار مقابل کره شمالی به اردوی تیم ملی ملحق خواهد شد.