مراسم علم گردانی بخشی از عزاداری سبزواریها در محرم

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهرستان سبزوار با آغاز ماه محرم شاهد برپایی آیین های ویژه ای است که در روستاها و شهرهای این شهرستان با حضور پرشور مردم برگزار می شود.

اجرای تعزیه، تشکیل هیئتهای عزاداری، برپایی خیمه، سینه زنی و زنجیرزنی، نخل گردانی، اطعام و نذری دادن به ویژه در شبهای تاسوعا و عاشورا و شام غریبان از جمله سنتهایی که همه ساله در دهه اول محرم در این شهرستان برگزار می شود.

از جمله سنتهایی که همه ساله در دهه اول محرم در سوگ ائمه اطهار برگزار می شود نمایش تعزیه در قالب میدانی است که جنبه حماسی آن بر حزنش غلبه دارد.

آیین نخل گردانی را با سابقه چند صد ساله معرفی کرد و گفت: آیین نخل گردانی در سبزوار بنا به وجود نخلهایی که تاریخ ساخت دارند به حدود 500 سال قبل یعنی به قرن 9 هجری برمی گردد.

آیین نخل گردانی از صبح روز عاشورا همزمان با برآمدن آفتاب آغاز می شود و در این زمان سینه زنان و زنجیرزنا ن همراه با کاروان امام حسین (ع) حرکت خود را آغاز می کنند. در ابتدای کاروان نمادین، امام حسین (ع) و یارانش سوار بر اسب و لباسهای سبز و در جلوی کاروان قمر بنی هاشم با علم خود حرکت می کند پشت سر کجاوه ها با شتر و اسب و پشت سر آنان لشکریان جان بر کف امام حسین (ع) با نیزه ها و بعد سواران اشقیا و سران و سرداران لشکر یزید با نیزه های بلند هل هله کنان حرکت می کنند.

نخل از یک چارچوبه چوبی یا آهنی تشکیل شده که پوشش آن از پارچه ساده سیاه است که روی نخل با قالیچه ها، کتیبه ها و پارچه هایی که زنهای هنرمند از گذشته بنا به نذرهایی که دارند آن را با ظرافت و اعتقاد به نام اسامی ائمه اطهار و اباعبدالله قلاب دوزی می کنند، پوشیده می شود و به این نخل، درای (زنگ ها) آویزان می شود و یک نفر در داخل، این زنگ ها را در حین حرکت به صدا در می آورد که صدای این زنگ ها یادآور نوای شترهای کاروان اباعبدالله الحسین(ع) است.

فرد دیگری که بر بالای نخل سوار است به نام چاوش معروف است و شعرهای مرتبط با سید الشهدا و حماسه عاشورا را با نوای خوش می خواند و مردم در اطراف صلوات می فرستند.

هر کدام از افراد زیر نخل دارای یک جایگزین هستند و افرادی با جلیقه هایی مخصوص این نخل را حمل می کنند و در حین حرکت زمانی که احساس خستگی کردند با گفتن "یا الله"جای خود را به دیگری می دهند.

اندازه نخل بسته به وسعت شهر یا روستا فرق می کند و هر سال بنا به قدمتی که دارند مرمت می شود و بزرگترین نخل در شهرستان نخل مزینان (از توابع بخش داورزن سبزوار) است که بالغ بر 80 نفر زیر نخل جای می گیرند.

سوگواران حسینی با اعتقاد، صادقانه و با اشک نخل را حمل کرده و در اماکن متبرکه و بین دسته های عزاداری این نخل را می چرخانند.

علم به عنوان یکی از نمادهای عاشورا است و به بالای آن پنجه یا تیغه مخصوص نصب می کنند علمها و علامت ها را معمولا جوانان نیرومند از زمین بلند کرده و در خیابان ها راه افتاده و جمعیت پشت سر آنان به نوحه خوانی و سینه زنی می پردازند.

مویه خوانی رسمی در بین بانوان این شهرستان است که اکنون در حال منسوخ شدن است. به نحوی که عزاداری زنانه بعداز ظهر ها در منازل و حسینیه ها برگزار می شود که در این عزاداری ها خانم های سبزواری به مویه خوانی می پردازند به این صورت که هر خانمی یک دوبیتی مرتبط با امام حسین (ع) و فرزندان و یارانش با صدای بسیار حزین می خواند و دیگری پاسخ می گوید و بعد از آن با روضه خوانی توسط واعظ و دعا مجلس را تمام می کنند.

یکی از آیینهای زیبایی که در سبزوار منسوخ شده است، هیئت بنی اسد بود که تا حدود 20 سال پیش برگزار می شد که این هیئت متشکل از زنانی بود که بعدازظهر روز یازدهم محرم با یک بیرق که جلو هیئت توسط یک مرد حمل می شد حرکت خود را آغاز می کرد.

این هیئت اشاره دارد به واقعه عاشورا و روی زمین ماندن اجساد شهیدان کربلا و در این هیئت هر کدام از بانوان با یک بیل و کلنگ روی دوششان حرکت کرده و با دست دیگر سینه می زدند و بعد از طی مسیر کوتاهی به حسینیه یا امامزاده عزیمت می کردند و بعد از دعا و روضه مراسم را به پایان می رساندند.

یکی از رسوم دیگری که اکنون بویژه در روستاهای سبزواز از روز هفتم محرم تا روز عاشورا برگزار می شود مراسم علم گردانی است.

در این مراسم با حرکت دادن علم ها به همرا دسته (جمعیت سوگوار) به در منازل می روند و در حالی که صاحب منزل حیاط خانه را آب و جارو کرده و فرش نموده، علم داران علم ها را به دیوار خانه تکیه می دهند و جمعیت در بیرون یا داخل منزل توقف می کنند آنگاه واعظ یا گرداننده اصلی مراسم که اهالی را به خوبی می شناسد برای صاحبخانه و درگذشتگان وی از خداوند طلب مغفرت می نماید و مستمعین هم با صدای بلند آمین می گویند و برای شادی روح درگذشتگان فاتحه می خوانند.

پس از ختم دعا صاحبخانه مطابق وسع مالی خود از حاضران پذیرایی کرده و مبلغ نقدی و یا غیرنقدی را به خادم مسجد و یا گرداننده مراسم برای هزینه در مسجد یا اطعام برای عزاداران تقدیم می کند.

مراسم علم گردانی از روز هفتم محرم آغاز شده و مقارن با ظهر عاشورا تمام آبادی را دور می زنند در مراسم علم گردانی فاصله جمعیت سوگوار فاصله منزل قبلی تا منزل بعدی را به آرامی سینه می زنند و به صورت دو دسته ابیاتی در رثای امام حسین (ع) و یارانش می خوانند.

یکی دیگر از آیین ها که در برخی مناطق شهر، بخش ها و روستاهای سبزوار اجرا می شود، هیئتهای متحده سنگ زنان حسینی است که عزاداران با این عمل اندوه و تالم شدید خود را نشان می دهند.

به این ترتیب که از شب هفتم محرم به مدت سه شب عده ای در صفهای منظم با آهنگ خاص و آداب و حرکات معین که از آهنگ نوحه خوان بر می آید دو قطعه چوب استوانه ای شکل کوچک را به نشانه دو قطعه سنگ در مشت گرفته و پیش رو یا بالای سر بر هم می زنند.

و این هم نمونه دیگری از عزاداری شیعیان در عزای مولایشان است که در گوشه ای از این سرزمین شیعه نشین برپا می شود.