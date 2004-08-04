بن كينگزلي: كوچكترين اهميتي به منتقدان نمي دهم

" بن كينگزلي "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه كه اين روزها با فيلم " مرغ طوفان" درعرصه رقابتها حضوردارد با اشاره به اينكه دراين اثرايفاي نقش منفي را برعهده گرفته است گفت :" ممكن است منتقدان تصوركنند پذيرفتن ايفاي نقش يك شخصيت منفي درفيلمي كه براي كودكان ساخته شده آنچنان كه بايد وشايد براي هنرپيشه اي مانند من مناسب نيست اما بايد بگويم كه هيچ اهميتي به منتقدان نمي دهم ."

اين هنرپيشه كه سه سال پيش عنوان شواليه را ازسوي ملكه انگلستان دريافت كرد درادامه صحبتهايش افزود :" من يك خط مشي هنري متمايزرا پشت سرگذاشته ام وتمامي فيلمهايي را كه دركارنامه ام ثبت شده دوست دارم .هدف اصلي من دربازيگري غافلگيركردن خودم ومخاطبان است."

ايفاي نقش تحسين برانگيز" بن كينگزلي " درفيلم " گاندي" تنديس اسكاربهترين هنرپيشه مرد نقش اول را برايش به ارمغان آورد.علاوه براين اوسه بارديگرنيزكانديد دريافت اين جايزه شده است .