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۵ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۹

گزارش تصویری/ مراسم عزاداری امام حسین(ع) با حضور رهبر معظم انقلاب -4

گزارش تصویری/ مراسم عزاداری امام حسین(ع) با حضور رهبر معظم انقلاب -4

در آستانه فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی دومین شب مراسم عزاداری امام حسین(ع) شب گذشته با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

حیدر مصلحی - مصطفی محمدنجار - سید محمد حسینی

دکتر محسن رضایی

سردار محمدعلی جعفری - دکتر غلامعلی حدادعادل - حجت الاسلام علم الهدی

عکس/ پایگاه اطلاع رسانی و نشر آثار رهبر معظم انقلاب  حیدر رضایی

کد مطلب 1006557

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