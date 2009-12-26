گزارش تصویری/ مراسم عزاداری امام حسین(ع) با حضور رهبر معظم انقلاب -4

حیدر مصلحی - مصطفی محمدنجار - سید محمد حسینی
دکتر محسن رضایی
سردار محمدعلی جعفری - دکتر غلامعلی حدادعادل - حجت الاسلام علم الهدی
عکس/ پایگاه اطلاع رسانی و نشر آثار رهبر معظم انقلاب حیدر رضایی
در آستانه فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی دومین شب مراسم عزاداری امام حسین(ع) شب گذشته با حضور حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.
حیدر مصلحی - مصطفی محمدنجار - سید محمد حسینی
دکتر محسن رضایی
سردار محمدعلی جعفری - دکتر غلامعلی حدادعادل - حجت الاسلام علم الهدی
عکس/ پایگاه اطلاع رسانی و نشر آثار رهبر معظم انقلاب حیدر رضایی
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