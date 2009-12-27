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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۲۸

برای جلوگیری از چاقی /

غذاهای آینده بوی سیری می دهند!

غذاهای آینده بوی سیری می دهند!

گروهی از پژوهشگران هلندی با هدف مبارزه با چاقی نسلی از غذاهای آینده را توسعه داده اند که تنها با انتشار رایحه ای حس سیری را القا کرده و مانع خوردن بیش از حد غذا می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز تحقیقات غذایی "نیزو" شرکت هلندی متخصص در فناوریها و امنیت مواد غذایی یکسری از رایحه های غذایی را توسعه داده اند که در مدت فرایند جویدن از غذا خارج شده و حس سیری را به بدن القا می کنند.

این مواد "آروماتیک" (رایحه ای) هنگام جویدن غذا در دهان آزاد می شوند و از راه بینی بر روی فضایی از مغز اثر می گذارند که حس سیری بدن را پردازش می کند. این مواد آروماتیک می توانند در تمام مواد غذایی مورد استفاده گیرند و به خصوص برای غذاهایی که میزان کالری در آنها بالا است بسیار کاربردی هستند.

به این ترتیب کالریهای بدن بدون اینکه فرد احساس گرسنگی کند می سوزند و این متابولیسم از ابتلا به چاقی جلوگیری می کند.

براساس گزارش سایبرمد، به گفته این محققان این نوع ترکیبات آروماتیک می توانند در صنایع غذایی آینده مورد استفاده قرار گیرند و مانع توسعه اپیدمی جهانی چاقی مفرط شوند.

کد مطلب 1006583

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