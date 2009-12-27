غذاهای آینده بوی سیری می دهند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز تحقیقات غذایی "نیزو" شرکت هلندی متخصص در فناوریها و امنیت مواد غذایی یکسری از رایحه های غذایی را توسعه داده اند که در مدت فرایند جویدن از غذا خارج شده و حس سیری را به بدن القا می کنند.

این مواد "آروماتیک" (رایحه ای) هنگام جویدن غذا در دهان آزاد می شوند و از راه بینی بر روی فضایی از مغز اثر می گذارند که حس سیری بدن را پردازش می کند. این مواد آروماتیک می توانند در تمام مواد غذایی مورد استفاده گیرند و به خصوص برای غذاهایی که میزان کالری در آنها بالا است بسیار کاربردی هستند.

به این ترتیب کالریهای بدن بدون اینکه فرد احساس گرسنگی کند می سوزند و این متابولیسم از ابتلا به چاقی جلوگیری می کند.

براساس گزارش سایبرمد، به گفته این محققان این نوع ترکیبات آروماتیک می توانند در صنایع غذایی آینده مورد استفاده قرار گیرند و مانع توسعه اپیدمی جهانی چاقی مفرط شوند.