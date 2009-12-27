آخرین وضعیت اعتبار مدرک دانشگاههای خارجی/ رد اعتبار دانشگاههای 2 کشور

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به تغییرات مورد نظر و الزام به شرکت در آزمون ملی برای افرادی که از تابستان 88 در خارج از کشور آغاز به تحصیل کرده اند لیست دانشگاههای معتبر خارجی برای گروه پزشکی به روز شد.

وی اضافه کرد: بر اساس آخرین ارزشیابی های وزارت بهداشت، دانشگاههای کشور ارمنستان شامل دانشگاه دولتی ایروان، دانشگاههای کشور اکراین شامل دانشگاه دولتی کیف و آکادمی تخصصی پزشکی کیف از ابتدای سال 2010 غیرمعتبر هستند.

حسن زاده یادآور شد: از سوی دیگر اعتبار کلیه دانشگاههای کشور فیلیپین که دارای رشته های مربوط به علوم پزشکی هستند نیز تحت بررسی مجدد قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: در آخرین ارزشیابی هایی که انجام شده نیز دو دانشگاه "جیواسکیلا" کشور فنلاند و دانشگاه "گرونینگن" کشور هلند مورد تایید وزارت بهداشت برای تحصیل قرار گرفتند.

رئیس مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: دانشگاههای 31 کشور برای تحصیل گروه پزشکی معتبر است و اعتبار 8 دانشگاه نیز از نظر وزارت بهداشت به صورت مشروط اعلام شده است.