  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۶

بین وزارت بهداشت و هلال احمر/

موافقتنامه تهیه کیت‌های آزمایشگاهی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی منعقد شد

موافقتنامه تهیه کیت‌های آزمایشگاهی برای اجرای طرحهای تحقیقاتی منعقد شد

معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر موافقت نامه ای به منظور کمک به طرحهای تحقیقاتی که مستلزم ورود مواد و کیت های آزمایشگاهی خارج از کشور هستند منعقد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، این موافقت نامه به این منظور به امضاء رسیده است که مواد و کیت های آزمایشگاهی خارج از کشور که تهیه آنها برای محقق و دانشگاه با مشکلاتی مواجه است از طریق هلال احمر تهیه شود.

بر اساس این موافقت نامه به کلیه اعضای هیئت علمی و محققانی که نیازمند دریافت مواد و کیت های آزمایشگاهی خارجی برای اجرای طرح های تحقیقاتی خود هستند می توانند فرم های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را تکمیل کنند و نسبت به درخواست کتبی مواد و کیتهای مورد نیاز برای انجام تحقیقات و مطالعات پژوهشی خود اقدام کنند.

کد مطلب 1006590

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها