به گزارش خبرنگار مهر، این موافقت نامه به این منظور به امضاء رسیده است که مواد و کیت های آزمایشگاهی خارج از کشور که تهیه آنها برای محقق و دانشگاه با مشکلاتی مواجه است از طریق هلال احمر تهیه شود.

بر اساس این موافقت نامه به کلیه اعضای هیئت علمی و محققانی که نیازمند دریافت مواد و کیت های آزمایشگاهی خارجی برای اجرای طرح های تحقیقاتی خود هستند می توانند فرم های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت را تکمیل کنند و نسبت به درخواست کتبی مواد و کیتهای مورد نیاز برای انجام تحقیقات و مطالعات پژوهشی خود اقدام کنند.