آغاز بهره برداری از خط لوله دوم گاز ایران - ترکمنستان

علیرضا غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر از اتصال خط لوله دوم گاز صادراتی ترکمنستان به ایران از صبح روز گذشته جمعه خبر داد و گفت: طول این خط لوله در خاک ایران حدود 35 کیلومتر و با قطر 48 اینچ بوده که از توان انتقال روزانه بیش از 15 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه با ساخت این خط لوله امکان انتقال گاز وارداتی ترکمنستان به پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد (خانگیران) فراهم می شود، تصریح کرد: پیش بینی می شود این طرح گازی هفته آینده با حضور روسای جمهور ایران و ترکمنستان به طور رسمی به بهره برداری می رسد.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران پیشتر با بیان اینکه احداث این خط لوله اول مهر ماه سالجاری آغاز شده است، به خبرنگار مهر گفته بود: از اواخر شهریور ماه ساخت خط لوله گاز سرخس – سنگ بست به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ابلاغ شده است.

به گزارش مهر، مقامات ایران وترکمنستان تیرماه امسال بر روی فرمول جدید فروش گاز وافزایش 6 میلیارد متر مکعبی تبادلات گازی به توافق رسیدند.

بر اساس توافقهای صورت گرفته فرمول واردات گاز از ترکمنستان هر 3 سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد، از این رو از ابتدای جولای 2009 میلادی قیمت جدید گاز براساس فرمولی وابسته به فرآورده های نفتی شامل قیمت گازوئیل، نفت کوره کم سولفور و پرسولفور تعیین می شود.

پیش بینی می شود با بهره برداری از خط لوله دولت آباد– سرخس حجم گاز وارداتی ایران از ترکمنستان به 14 میلیارد مترمکعب در سال افزایش یابد.

واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان از سال 1374 و به دنبال انعقاد قراردادی 25ساله آغاز شد. بر این اساس ترکمنستان در قالب این قرارداد متعهد شد تا صدور گاز به ایران را با قیمت ثابت و به تدریج تا سقف سالانه 8 میلیارد متر مکعب افزایش دهد، ضمن آن که در سال 2007 میلادی نیز متعهد شد سالانه 14 میلیارد متر مکعب گاز به کشورمان تحویل دهد.

تاکنون این حجم صدور گاز با ساخت خط لوله انتقال گاز ترکمنستان به ایران موسوم به "کربجه – کردکوی" به طول 200 کیلو متر انجام شده است.

بر اساس قرارداد ایران و ترکمنستان، کربجه به عنوان نقطه آغاز طرح در خاک ترکمنستان و کردکوی نیز به عنوان نقطه تحویل گاز در خاک ایران مشخص شد؛ به این ترتیب واردات گاز ایران از ترکمنستان از سال 1376 آغاز شد و به تدریج تا سال 1379 به 3/3 میلیارد مترمکعب و در سال های اخیر به بیش از 6 میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.