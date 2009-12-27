آغاز نصب CNG خانگی در مجتمع های مسکونی

مصطفی علوی در گفتگو با مهر با اشاره به اخذ مجوز برای نصب و راه اندازی جایگاههای CNG خانگی در مجتمع های مسکوتی از مجمع شرکت ملی گاز ایران، گفت: از این رو به زودی نصب این جایگاهها در مجتمع های مسکونی دارای یکهزار و 500 خانوار آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت گاز خودرو با اشاره به استقبال مردم برای نصب جایگاههای خانگی CNG تصریح کرد: همچنین در حال حاضر بسیاری از موسسات و سازمانها در حال پیگیری برای نصب و راه اندازی جایگاههای CNG خانگی هستند.

این مقام مسئول در ادامه از تعیین استاندارد جایگاههای متوسط CNG در کشور خبر داد و افزود: همچنین چارچوبهای نصب و راه اندازی اینگونه جایگاهها نهایی شده است.

راه اندازی 50 جایگاه جدید CNG در استان تهران

وی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون نزدیک به 90 جایگاه تک منظوره و دو منظوره CNG در سطح شهر تهران در مدار بهره برداری قرار دارد، تبیین کرد: همچنین در حال حاضر تعداد 145 جایگاه تک منظوره و دو منظوره CNG در سطح کل استان تهران در مدار بهره برداری قرار دارد.

علوی از ساخت 50 جایگاه جدید CNG در سطح استان تهران تا پایان اسفند ماه سالجاری خبر داد و گفت: این در حالی است که در سال گذشته در مجموع بیش از 100 جایگاه CNG در تهران راه اندازی شده بود.

به گفته این مقام مسئول بر اساس برنامه تدوین شده تا سال 1390 باید تعداد جایگاههای عرضه گاز طبیعی فشرده استان تهران به 495 جایگاه CNG افزایش یابد.

وی با یادآوری اینکه بر اساس برنامه چهارم توسعه باید تعداد یکهزار و 800 جایگاه تک منظوره و دو منظوره CNG در کشور در مدار بهره برداری قرار داشته باشند، بیان کرد: به طور متوسط به ازای هر جایگاه CNG که در کشور راه اندازی می شود، نیاز حدود یکهزار و 500 خودروی دوگانه سوز را در شبانه روز مرتفع می کند.