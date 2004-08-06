به بخش خصوصي و تعاوني عرضه كننده خدمات زيست محيطي ، بهداشت حرفه اي و ايمني تسهيلات داده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، انواع طرحها و يا فعاليت هاي زير مشمول دريافت تسهيلات هستند:

- شناسايي ، ارزيابي ، اندازه گيري و كنترل عوامل زيان آور محيط كار و آلاينده هاي زيست محيطي

- مديريت ضايعات (حذف ، كاهش ، بازيافت ، دفع اصولي و ... پسماندهاي صنعتي و معدني)

- ارايه خدمات مهندسي (مهندسي بهداشت صنعتي ، مهندسي محيط زيست ، ايمني فني ف تهويه و ...)

- انجام معاينات طب كار و ارايه خدمات اورژانس، ايمني و آتش نشاني

- انجام آموزش و پژوهش و ارايه خدمات مشاوره اي زيست محيطي ، بهداشت حرفه اي و ايمني

- ساير موارد به تشخيص كميته بررسي طرحهاي سازمان توسعه و نوسازي معادن مي باشد.

معيارهاي پذيرش درخواست ها عبارتند از:

- قرارداشتن فعاليت ها و طرحهاي متقاضيان در راستاي اهداف و اولويت هاي سازمان

- توانايي و قابليت متقاضي از جمله سوابق فعاليت و يا پيشنهاد طرحهاي ابتكاري و نوآورانه

- تامين حداقل 25 درصد سرمايه مورد نياز توسط متقاضي تسهيلات

- داشتن مجوز فعاليت معتبر از دستگاههاي ذيربط

- داشتن امكانات لازم و ساختار سازماني مناسب براي ارايه خدمات زيست محيطي ، بهداشت حرفه اي و ايمني

- داشتن تواناييي ارايه وثايق مورد نياز

- جذب و انتقال دانش و فناوري نوين جهان به داخل كشور

- داشتن آمادگي ارايه خدمات در مناطق محروم و توسعه نيافته

- توجيه پذيري فني - اقتصادي درخواست متقاضي

به گزارش مهر، كليه افراد حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاونيها مي توانند درخواست خود را به مديريت توسعه همكاري با بخش خصوصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به نشاني خيابان شهيد سپهبد قرني - بالاتر از ميدان فردوسي - ساختمان شماره 43 طبقه نهم و يا از طريق نشاني اينترنتي imidro.orgEc/Ps ارسال كنند.

ضمنا سازمانهاي نظام مهندسي معدن كه داراي معيارهاي فوق باشند در اولويت دريافت تسيهلات قرار دارند.