به گزارش خبرگزاري مهر، انواع طرحها و يا فعاليت هاي زير مشمول دريافت تسهيلات هستند:
- شناسايي ، ارزيابي ، اندازه گيري و كنترل عوامل زيان آور محيط كار و آلاينده هاي زيست محيطي
- مديريت ضايعات (حذف ، كاهش ، بازيافت ، دفع اصولي و ... پسماندهاي صنعتي و معدني)
- ارايه خدمات مهندسي (مهندسي بهداشت صنعتي ، مهندسي محيط زيست ، ايمني فني ف تهويه و ...)
- انجام معاينات طب كار و ارايه خدمات اورژانس، ايمني و آتش نشاني
- انجام آموزش و پژوهش و ارايه خدمات مشاوره اي زيست محيطي ، بهداشت حرفه اي و ايمني
- ساير موارد به تشخيص كميته بررسي طرحهاي سازمان توسعه و نوسازي معادن مي باشد.
معيارهاي پذيرش درخواست ها عبارتند از:
- قرارداشتن فعاليت ها و طرحهاي متقاضيان در راستاي اهداف و اولويت هاي سازمان
- توانايي و قابليت متقاضي از جمله سوابق فعاليت و يا پيشنهاد طرحهاي ابتكاري و نوآورانه
- تامين حداقل 25 درصد سرمايه مورد نياز توسط متقاضي تسهيلات
- داشتن مجوز فعاليت معتبر از دستگاههاي ذيربط
- داشتن امكانات لازم و ساختار سازماني مناسب براي ارايه خدمات زيست محيطي ، بهداشت حرفه اي و ايمني
- داشتن تواناييي ارايه وثايق مورد نياز
- جذب و انتقال دانش و فناوري نوين جهان به داخل كشور
- داشتن آمادگي ارايه خدمات در مناطق محروم و توسعه نيافته
- توجيه پذيري فني - اقتصادي درخواست متقاضي
به گزارش مهر، كليه افراد حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و تعاونيها مي توانند درخواست خود را به مديريت توسعه همكاري با بخش خصوصي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران به نشاني خيابان شهيد سپهبد قرني - بالاتر از ميدان فردوسي - ساختمان شماره 43 طبقه نهم و يا از طريق نشاني اينترنتي imidro.orgEc/Ps ارسال كنند.
ضمنا سازمانهاي نظام مهندسي معدن كه داراي معيارهاي فوق باشند در اولويت دريافت تسيهلات قرار دارند.
از سوي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني؛
به بخش خصوصي و تعاوني عرضه كننده خدمات زيست محيطي ، بهداشت حرفه اي و ايمني تسهيلات داده مي شود
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در راستاي اهداف استراتژيك خود مبني بر "به حداقل رسانيدن پيامدهاي سوء زيست محيطي ، بهداشت حرفه اي و ايمني" ناشي از فعاليتهاي معدني و صنايع معدني در نظر دارد تسهيلات اعتباري با نرخ ترجيحي به بخش خصوصي و تعاونيهاي فعال در اين بخشها با هدف تقويت و توانمند سازي اين بخشها پرداخت مي كند
به گزارش خبرگزاري مهر، انواع طرحها و يا فعاليت هاي زير مشمول دريافت تسهيلات هستند:
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