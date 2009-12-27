عزاداری بدون طبل و سنچ و زنجیر در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در اراک عزاداری معمولا به دور از تجملات و آرایه هایی چون زنجیر و طبل و سنج است که هنوز و با وجود ورود برخی آرایه های عزاداری، در مساجد بزرگ و معروف این شهر برگزار می شود.

البته شماری از مردم نیز با طبل و سنچ عزاداری می کنند و زنجیر می زنند اما دسته جات بزرگ و معروف اراک و کلا استان مرکزی همگی به روش سنتی خود به عزاداری می پردازند.

امامزادگان عبدالله و آمنه خاتون، مسجد سیدها، مسجد غیبی، مسجد الزهرا(س) و مصلای قدس اراک از جمله مکان هایی است که مردم با زدن به سر و سینه به عزاداری امام حسین و یارانش می پردازند.

هیئت ای عزاداری در روزهای تاسوعا و عاشورا از مسجد سیدها برای ادای احترام به سمت امامزاده و مصلا می روند و به مسجد سیدها بازمی گردند و اوج عزاداری در مسجد سیدهای اراک است که از عصر شروع می شود و تا پاسی از شب ادامه دارد.

در استان مرکزی بعد از ظهرها مراسم شبیه‌خوانی و شب‌ها مراسم عزاداری و سینه‌زنی برپا می شود از این رو بیشتر مردم هم می توانند هم از عزاداری و هم از تعزیه بهره ببرند.

محرم فرصت ابراز ارادت مسیحیان به حسین (ع) و یارانش

محرم و عاشورا حقیقیتی است که مختص مسلمانان نیست بلکه از آن همه ملتهای آزاده و همه تاریخ است و در استان مرکزی که زندگی دوستانه مسلمان و مسیحیان پیوندی دیرینه دارد، عاشورا فرصتی برای نشان دادن ارادت مسیحیان به عاشوراییان است

در بخشهایی از استان مرکزی مسیحیان زندگی می کنند مردمانی که تاریخ زندگیشان با تاریخ زندگی مسلمانان گره خورده و فراتر از آن کراماتی از محرم دیده اند که آنان را در دایره جهانی دوستداران امام حسین، اهل بیت و عاشورا قرار داده است.

همزمان با روزهای عاشورا در اراک مسیحیان این شهر همگام و همدل با مردم در کنار هیات های عزاداری حرکت می کنند و اقدام به سینه زنی می کنند.

سنت حضور مسیحیان در کنار هیئت های عزاداری سنتی دیرینه است و آنچنان که قدیمی های اراک می گویند آنان همواره علاقمند به عاشورا و امام حسین (ع) به خصوص حضرت ابوالفضل (ع) هستند.

مسیحیان اراک مانند اغلب ارامنه ایران علاقه خاصی به حضرت عباس دارند و اعتقاد خاصی برای دریافت غذای نذری آن حضرت دارند به طوریکه با ظرف در صف گرفتن غذا می ایستند.

مسیحیان علاوه بر دادن نذر برای امام حسین و حضرت عباس در محرم، برای امام حسین (ع) دیگ نذری برپا می کند و غذای آن را میان مردم پخش می کند.

تعزیه

تعریه و شبیه خوانی زنده ترین بخش عزاداری در اراک است. در بخشهایی از اراک، هیئت های عزاداری در ابتدا، میان و انتهای دسته خود با اسب حرکت می کنند و یا گهواره حضرت علی اصغر، مشک حضرت عباس و یا جنازه های شهدای کربلا را حرکت می دهند.

بخشی از عزاداری گروههای مختلف مردم به تعزیه خوانی می گذرد و با نوحه خوانی آمیخته می شود. هئیتهایی نیز نمادهای عاشورا را می گردانند و یاد و خاطره امام حسین و یارانش در روز عاشورا را زنده می کنند.

روزهای عاشورا و تاسوعا روزهای برپا کردن هزاران دیگ نذری در مساجد، خانه ها، ومحله و روستاهاست برای مردمی که میهمان اباعبدا.. هستند عزتشان واجب، مردمی که هر لقمه سفره امام حسین را علاجی برای دردها و نسخه های برای سلامتی می دانند و خوردن پاکیزه آن را واجب می شمرنند.

بیشترین دیگ های نذری امام حسین در مسجد سیدهای اراک برپا می شود و هر سال عاشورا و تاسوعا به هزاران میهمان عزادار این مسجد غذا داده می شود.

نخل گردانی سنت مردمان مرکز کشور

نخل گردانی سنت دیگر مردم اراک است که البته یک نخل است متعلق به مسجد سیدهای اراک و هر ساله با شستن و پاکیزه کردن روکش سبزرنگ و منقش آن، در روزهای عاشورا بیرون آورده و در اراک گردانیده می شود.

نخل از دیگر نشانه‌های عزاداری در منطقه است که ساختاری کجاوه مانند دارد، پوشش آن شامل پارچه مشکی و دو شال سبز است که در قسمت جلو و عقب قرار می‌گیرد، آینه‌بندی قسمت جلو نیز متداول است.

این پوشش را صبح روز عاشورا بر نخل می‌پوشانند و در غروب همان روز تزئینات را از آن برمی‌گیرند، بر روی نخل پنجه‌ای به صورت گلدسته نصب می‌شود.

شام غریبان اولین شب بازماندگان و فرزندان قافله حسین است که به تنهایی و در غریبی کوفیان می گذرانند.

دراین شب عزاداران به یاد خیمه‌های آتش گرفته امام حسین(ع)، چراغ‌ها را خاموش کرده، شمع روشن می‌کنند و در داخل و یا خارج از تکایا و مساجد به سینه‌زنی و هم‌خوانی می‌پردازند.

یکی از نوحه‌هایی که در این شب خوانده می‌شود چنین است:

شام غریبان حسین امشب است/ ساربان، ساربان

زاری طفلان حسین امشب است/ ساربان، ساربان

این شتران را تو به سرعت مبر/ ساربان، ساربان

طفل یتیمی ز حسین گمشده/ ساربان، ساربان

قامت زینب ز الم خم شده/ ساربان، ساربان

خیمه‌ها می‌سوزد و شمع شب تارم شده / در شب بیماری‌ام آتش پرستارم شده.

گرامی داشت زینب کبری (س) که اگر زینب نبود کربلا در کربلا می ماند و مصائبی که بر این زن می گذرد روایت اصلی شب شام غریبان است زنی که با تدبیرعلی وار ومظلومیت و فضیلت فاطمه گونه کربلا را به بازویی برای اسلام تبدیل کرد.

گفتن از زینب و کودکان حسین در این شب اوج مظلومیت کربلا را به رخ می کشد، مظلومیتی به وسعت کربلا و عاشورا.