برپایی اردوهای خارجی لازمه موفقیت در گوانگژو است

پاشا وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: ما برای حضور در رقابت‌های جهانی ایتالیا به مدت دو ماه در کرواسی اردو زدیم و نهایتا نتایج خوبی در رم کسب کردیم. آقای آیت اللهی، سرپرست جدید فدراسیون شنا نظر مساعدی نسبت به برپایی اردوهای خارجی دارد و چنانچه سازمان هم موافقت کند و شرایط حضور شناگران در این اردوها فراهم شود، قطعا نتایج خوبی در گوانگژو کسب خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به پیشتازی تیم "موج‌های آبی مشهد" در رقابت‌های لیگ، افزود: ما تا اینجای کار بخت نخست قهرمانی در مسابقات لیگ هستیم و به احتمال 99 درصد اول می شویم.

وحدتی در پاسخ به این پرسش که "آیا تحولات فدراسیون شنا در بخش مدیریتی، خللی در برگزاری رقابت‌ها نداشته است؟"، گفت: آیین نامه لیگ از ابتدای سال نوشته شده و با جدایی آقای مرادی و حضور آقای آیت اللهی، تغییری در آن به وجود نیامده است و همه چیز طبق روال پیش می رود.