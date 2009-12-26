بازداشت 8 تروریست تکفیری/انفجار دوچرخه بمبگذاری شده در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری براثا، نیروهای امنیتی عراق امروز دو گروه تروریستی هشت نفره را که درتلاش برای انفجار در استان کربلا بودند، بازداشت کردند.

پلیس عراق در گزارشی اعلام کرد: این دو گروه تروریستی برای انفجارهای تروریستی در جریان برپایی مراسم عاشورای حسینی برنامه ریزی کرده بودند.

خاطرنشان می شود برای تامین امنیت زائران در ایام سوگواری امام حسین (ع) در کربلای معلی 25 هزار نیروی امنیتی در این استان مستقر شده اند.

خبرگزاری آلمان نیز گزارش داد: بر اثر انفجار دوچرخه بمب گذاری شده در شمال شرق بغداد یک نفر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.