باید ویترین کشتی ایران به روز شود

مصطفی میرعمادیان، مربی پیشین تیم کشتی جوانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در دنیا بعد از مسابقات المپیک همه کشورها به دنبال جوانگرایی و میدان دادن به نفرات جوان و آینده‌دار خود هستند.

وی ادامه داد: براین اساس ما باید با یک برنامه ریزی مناسب و دقیق نفرات خود در رده سنی جوانان و امید را در مقاطع مختلف به اردوهای تیم ملی دعوت کرده و آنها را به تورنمنت‌های بین المللی مختلف اعزام کنیم تا آنها در شرایط مسابقه قرار گرفته و کم کم آبدیده شوند.

میرعمادیان تصریح کرد: ما برای موفقیت در المپیک 2012 لندن باید در هر وزن چند کشتی گیر آماده داشته باشیم با این کار بی انگیزگی در جوانان از بین می رود و میدان برای آنها باز می شود.

وی تاکید کرد: بطور مثال اگر مهدی تقوی در وزن 60 کیلوگرم باقی می ماند و به وزن بالاتر نمی رفت هیچ گاه نمی توانست رشد کند بنابراین ما باید فضا را برای رشد کشتی گیران مستعد خود فراهم کنیم.

میرعمادیان در پایان خاطر نشان کرد: اگر خواهان موفقیت در رقابت‌های المپیک 2012 لندن هستیم باید ویترین کشتی ایران را به روز کرده و به کشتی گیران جوان و آینده ساز میدان دهیم.