برای بازگشت به جایگاهم تلاش می کنم/ با بنا اختلاف ندارم

قاسم رضایی، کشتی گیر فرنگی کار وزن 96 کیلوگرم کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در پیکارهای جهانی 2007 باکو مدال برنز وزن 96 کیلوگرم را از آن خود کردم اما بیش از یکسال است از تیم ملی دور افتاده‌ام. با این حال با تمام وجود برای بازگشت به جایگاه گذشته‌ام تلاش خواهم کرد.

وی افزود: با نظر کارشناسان و مربیان خود به وزن 96 کیلوگرم بازگشتم تا شانس بیشتری برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی داشته باشم.

رضایی ادامه داد: دیگر در وزن 120 کیلوگرم کشتی نمی گیرم. متاسفانه در این وزن نه تنها به خواسته‌هایم نرسیدم بلکه از آنها دورتر شدم.

رضایی با رد برخی اظهارنظرها در خصوص اختلافاتش با کادر فنی تیم ملی اظهار داشت: هر چه کادر فنی بگوید لازم الاجراست و از آن تمکین می کنم و مانند یک سرباز تابع تصمیم محمد بنا سرمربی تیم ملی هستم.

وی در خاتمه تصریح کرد: در انتظار اولین میدان پیش روی تیم ملی هستم تا قابلیت‌هایم را نشان دهم. آماده‌ام تا با تمام مدعیان کشتی بگیرم و اگر بهتر بودم به تیم ملی کشورم خدمت کنم.