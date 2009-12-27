ایمان و تمرین سخت رمز موفقیت یک کشتی گیر است

به گزارش خبرگزاری مهر، الکساندر کارولین، مرد افسانه‌ای کشتی فرنگی جهان و دارنده چندین مدال جهانی و المپیک با بیان این مطلب افزود: یک مربی با استعداد و فنی نقش انکار ناپذیری در رشد و پرورش کشتی گیران دارد بطوری که اگر این رابطه به خوبی برقرارشده و مربی وظایف خود، از جمله دادن اعتماد به نفس لازم را بخوبی به کشتی گیر خود منتقل کند، بدست آوردن موفقیت برای ورزشکار دور از دسترس نیست.

وی ادامه داد: یک کشتی گیر باید برای موفقیت از تجارب مربیان و کشتی گیران در سال‌های گذشته به خوبی درس بگیرد، اعتمادبنفس و خوباوری خود را بالا ببرد، دوره‌های آموزشی را از دست ندهد و از همه مهمتر در کشتی فرنگی کار با دست‌ها را به خوبی فرا گیرد.

کارولین تصریح کرد: آمادگی روانی یک اصل بسیار مهم در راه موفقیت یک کشتی گیر است، بطوریکه اگر تمایل به کسب بهترین نتیجه وجود داشته باشد دست یافتن به آن غیر ممکن نیست.

وی در پایان خاطر نشان کرد: یکی از راه‌های رشد کشتی در یک کشور ایجاد مدارس کشتی در مناطق کشتی خیز است و می توان با اختصاص جوایز و مشوق‌های خاص برای اینگونه مدارس استعدادهای شگرفی را تحویل کشتی داد.