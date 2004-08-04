به علت مخالفت دولت، واردات خودرو محكوم به شكست است

دبير كميته اقتصادي حزب اسلامي رفاه درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: درحالي كه زمان زيادي از آزادسازي واردات خودرو نگذشته است ، متاسفانه خبر تعليق واردات خودرو شنيده مي شود و از طرفي تعرفه 147 درصدي براي واردات ابهام جديدي پيش روي آزاد سازي واردات خودرو ايجاد كرده است كه بدون شك با اين تعرفه واردكنندگان از واردات نااميد خواهند شد.

مجيد ثابت خواه، تصريح كرد: اين درحالي است كه وزير صنايع و معادن سخن از آزاد سازي واردات خودروبه ميان مي آورد و اطمينان كامل مي دهد كه صنعت خودروسازي كشور با وجود واردات به علت تجربه طولاني وكافي هرگز آسيب نمي بيند كه اين اطمينان وزير قابل شك و بررسي است.

به گفته وي، وزارت صنايع در زمينه عدم واردات خودرو بايد پاسخگو باشد و اعلام كند آيا وجود صنايع با كيفيت و قيمت مناسب خودرو در كشورما علت عدم واردات است.

ثابت خواه با اشاره به اينكه واردات خودروبا موانعي بزرگ روبرو است، افزود: خودروسازي در داخل به علت اينكه انحصاري و دردست دولت است، هم اكنون مورد حمايت همه جانبه وزارت صنايع و بازرگاني قرار گرفته است.

وي همچنين گفت كميته اقتصادي حزب اسلامي رفاه براي مناظره با وزير صنايع در زمينه واردات خودرو آمادگي كامل دارد