آغاز دور جدید نمایشگاههای استانی با کارت الکترونیک

به گزارش خبرنگار مهر، پس از برگزاری صد و پنجاه و شش نمایشگاه استانی کتاب در تمامی استانهای کشور، بُن کاغذی کتاب جای خود را رسماً به کارت الکترونیک خرید کتاب داد و از این پس در تمامی نمایشگاههای استانی و کشوری از این کارت استفاده خواهد شد.

چهارمین نمایشگاه سراسری کتاب گلستان که عصر روز سه شنبه اول دیماه به کار خود خاتمه داد نخستین تجربه آزمایشی توزیع اینگونه کارتها در نمایشگاههای مذکور بود.

در این نمایشگاه که یک هفته ادامه داشت 250 ناشر در 133 غرفه حضور داشتند و 150 هزار جلد کتاب خود را که در 30 هزار عنوان فراهم آمده بود با 40 درصد تخفیف در فضایی به وسعت 3000 هزار مترمربع عرضه کردند.

بحث جایگزینی بُن‌های کاغذی با کارتهای الکترونیک خرید کتاب پس از برگزاری بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و به جهت جلوگیری از صرف تعداد زیادی کاغذ و هدررفت منابع مالی و نیز هماهنگی آسانتر با دستگاههای ذیربط به طور جدی مطرح شد و در چند روز گذشته هم به تصویب شورای سیاستگذاری برگزاری نمایشگاههای استانی کتاب رسید.

بانک عامل در این طرح بانک صادرات ایران است و موسسه نمایشگاههای فرهنگی و نیز ادارات کل ارشاد استانی مجری طرح‌ هستند.

نمایشگاههای استانی البته به خاطر ایام عزاداری ماه محرم تا 14 دیماه به تعطیلی رفته‌اند و از این روز با برگزاری هشتمین نمایشگاه سراسری سمنان پی گرفته می‌‌شود.

این نمایشگاه که صد و پنجاه وهفتمین نمایشگاه استانی محسوب می‌شود تا 20 دیماه ادامه خواهد داشت و در این ایام همه روزه صبحها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 15 تا 20 در محل سالن نمایشگاهی وحدت واقع در بلوار 17 شهریور سمنان دایر خواهد بود.

نمایشگاه کتاب سمنان نخستین نمایشگاهی است که به صورت رسمی در آن تنها از کارت الکترونیک خرید کتاب استفاده خواهد شد. در این نمایشگاه 250 میلون تومان یارانه از طریق کارتهای الکترونیک خرید کتاب به مصرف کنندگان فرهنگی داده خواهد شد.

به فاصله چند روز پس از این نمایشگاه‌ هم نمایشگاه استانی هرمزگان از 24 تا 30 دیماه برگزار خواهد شد.



