عاشورا ظرفیت کار بیشتری در زمینه ساخت فیلمهای سینمایی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حسینی در حاشیه بازدید از آستان مقدس امامزاده صالح (ع) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در حرم امامزاده صالح (ع) هستیم که مشتاقان فراوانی دارد. خوشبختانه آن‌قدر شور حسینی در مردم ما زیاد است که نیازی نیست مسئولین کاری انجام دهند، همین که همراهی کنند، کافی است.

وی درباره برنامه ویژه بزرگداشت امامزاده صالح (ع) و با اعلام آمادگی وزارت ارشاد دراین خصوص اعلام کرد: دهه کرامت با ولادت حضرت معصومه (ع) آغاز می‌شود و در میانه راه به بزرگداشت شاه چراغ می‌رسد و در پایان به ولادت امام رضا (ع) ختم می‌شود. ممکن است یکی از این 10 روز به بزرگداشت امامزاده صالح (ع) اختصاص پیدا کند.

وزیر ارشاداضافه کرد: جا دارد که شعرا، نویسندگان، مستند‌سازان و تهیه ‌کنندگان درباره این شخصیت تلاش بیشتری انجام دهند.

حسینی ادامه داد: در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سعی کردیم برنامه‌هایی مثل تعزیه را ترویج کنیم و جشنواره‌هایی هم با همین موضوع داشته باشیم. در حال حاضر هم برنامه‌های نمایشی مختلفی در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: در زمینه ساخت فیلم‌های سینمایی هم باید کارهایی انجام شود، چرا که ظرفیت عاشورا بیشتر از اینهاست و سوژه‌های زیادی وجود دارد که جای تحقیق و کار دارد.

حسینی درادامه تاکید کرد: این که گفته شده دوام نهضت پیامبر (ص) به امام حسین (ع) است، یک واقعیت است که در طول تاریخ بوده و مردم در این زمینه نباید فقط به جنبه‌های احساسی عاشورا توجه کنند و باید به پیام‌های دیگر هم توجه کنند. امیدواریم بتوانیم پیام عاشورا را به تمام جهان ارسال کنیم.



