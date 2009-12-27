واکاوی ادبیات عاشورایی در همایش ادبی آب

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور جمعی از شعرا و ادبای افغانستان اول دی‌ماه در سالن همایشهای دانشگاه خاتم‌النبیین برگزارشد.

در این نشست چند تن از شعرای افغانستان شعرهایی با موضوع عاشورا خواندند. از رایزنی فرهنگی ایران در افغانستان نیز نصرت‌الله جمالی مهمان ویژه برنامه با اشاره به اشعار مولوی، شهریار، محتشم کاشی و عمان سامانی درباره سالار شهیدان قطعه شعری از خود را با نام "تنهایی سیدالشهدا(ع) " خواند.

در این برنامه همچنین سه تن از شاعران زن افغان از جمله حلیمه حسینی اشعاری را درباره امام حسین(ع) قرائت کردند. از دیگر موضوعات این همایش می توان به جامعه‌شناسی و آسیب‌شناسی ادبیات عاشورایی و همچنین راهکارهای توسعه و پویایی ادبیات عاشورایی در افغانستان اشاره کرد.



