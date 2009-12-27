  1. هنر
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۳۳

واکاوی ادبیات عاشورایی در همایش ادبی آب

واکاوی ادبیات عاشورایی در همایش ادبی آب

دومین دوره همایش ادبی آب با هدف واکاوی ادبیات عاشورایی در دو بخش شعرخوانی و مقالات تخصصی از سوی تلویزیون تمدن افغانستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست با حضور جمعی از شعرا و ادبای افغانستان اول دی‌ماه در سالن همایشهای دانشگاه خاتم‌النبیین برگزارشد.

در این نشست چند تن از شعرای افغانستان شعرهایی با موضوع عاشورا خواندند. از رایزنی فرهنگی ایران در افغانستان نیز نصرت‌الله جمالی مهمان ویژه برنامه با اشاره به اشعار مولوی، شهریار، محتشم کاشی و عمان سامانی درباره سالار شهیدان قطعه شعری از خود را با نام "تنهایی سیدالشهدا(ع) " خواند.

در این برنامه همچنین سه تن از شاعران زن افغان از جمله حلیمه حسینی اشعاری را درباره امام حسین(ع) قرائت کردند. از دیگر موضوعات این همایش می توان به جامعه‌شناسی و آسیب‌شناسی ادبیات عاشورایی و همچنین راهکارهای توسعه و پویایی ادبیات عاشورایی در افغانستان اشاره کرد.

 

 

کد مطلب 1006703

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها