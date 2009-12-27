عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- یک منبع امنیتی در لبنان از وقوع انفجار در دفتر جنبش حماس در منطقه جنوبی بیروت(ضاحیه) خبر داد؛ رسانه ها اعلام کرده اند هدف از این انفجار، ترور یکی از مسئولان جنبش حماس بوده است.



جنبش حماس، کشته شدن دو عضو خود را در حادثه جنوب بیروت که گفته می شود ناشی از انفجار سه بمب بوده، تایید کرد.



- العربیه از کشته شدن عبدالملک الحوثی رهبر گروه الحوثی در حملات ارتش یمن خبر داد.



- در اولین سالگرد جنگ ویرانگر رژیم صهیونیستی بر ضد نوار غزه اعلام شد از مجموع پنج هزار واحد مسکونی که در حملات اشغالگران قدس به طور کامل تخریب شد، تا کنون فقط 300 واحد آن هم به صورت محدود بازسازی شده است؛ محاصره کامل نوار این منطقه و ممانعت رژیم صهیونیستی از ورود مصالح ساختمانی، کار بازسازی این منطقه ویران شده را متوقف کرده است.



- وزارت دادگستری آمریکا رسما عمر الفاروق عبدالمطلب جوان نیجریه ای را به تلاش برای انفجار یک فروند هواپیمای مسافربری آمریکایی متهم کرد.



- انفجار بمب در اسلام آباد دست کم شش کشته به جا گذاشت.



- وزیر امنیت داخلی آمریکا رسما از اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتری بر پروازهای هوایی به مقصد این کشور خبر داد.



- کاخ سفید اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به صورت تلفنی با مشاوران امنیتی خود درباره تدابیر امنیتی جدیدی که پس از خنثی شدن طرح حمله به هواپیمای آمریکایی اتخاذ شد، به رایزنی پرداخت.



- رئیس جمهوری کره جنوبی برای نهایی کردن توافقنامه هسته ای به امارات سفر می کند.



- منابع رسمی عراق از کشته شدن 9 نفر از جمله رئیس یک قبیله و سه زائر شیعه در حملات تروریستی خبر داد.