تصمیمگیری رئیس جمهور برای تخصیص 175 میلیارد تومان به فرهنگ کارت

محسن اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در حال حاضر بیش از 200 هزار دانشجو فرهنگ کارت دانشجو دارند. دانشجویان دانشگاههای تحت پوشش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نیز می توانند از مزایای فرهنگ کارت دانشجو استفاده کنند به این ترتیب که با مراجعه به بانک ملت و ارائه کارت دانشجویی می توانند از دارا بودن فرهنگ کارت دانشجو و مزایای آن بهره مند شوند.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم درباره اعتباری که برای شارژ "فرهنگ کارت دانشجو" در نظر گرفته شده است، گفت: در حال برقراری مکاتبه ای با ریاست جمهوری هستیم تا در صورت موافقت "فرهنگ کارت دانشجو" شارژ شود. مبلغی برابر 50 هزار تومان به عنوان شارژ اولیه هر فرهنگ کارت دانشجو به ریاست جمهوری پیشنهاد می شود.

وی استمرار پروژه فرهنگ کارت دانشجو را مستلزم شارژ این کارتها دانست و گفت: در صورتی که دولت بخواهد یارانه ای جهت اقلام فرهنگی به دانشجویان اعطا کند بهتر است در قالب شارژ فرهنگ کارتهای دانشجو باشد تا دانشجویان قدرت خرید محصولات فرهنگی را داشته باشند.

به گزارش مهر، بر اساس اظهارات مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری علاوه بر دانشجویان تحت پوشش این وزارتخانه، آمادگی جهت صدور فرهنگ کارت دانشجو برای دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی نیز وجود دارد. به این ترتیب جهت صدور فرهنگ کارت دانشجو برای حدود 5/3 میلیون دانشجو اعلام آمادگی شده است.

به گفته مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای شارژ هر فرهنگ کارت دانشجو 50 هزار تومان به ریاست جمهوری پیشنهاد می شود. بنابراین رئیس جمهور باید برای موافقت یا عدم موافقت جهت تامین و تخصیص اعتبار 175 میلیارد تومان اعتبار برای شارژ فرهنگ کارتهای دانشجو تصمیم گیری کند.

آمار دانشجویی محاسبه شده در این خبر بر اساس گزارش محمد حسین دوگانی نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یعنی 3.5 میلیون دانشجو است.