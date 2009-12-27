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۶ دی ۱۳۸۸، ۹:۵۹

عدم افزایش هزینه ها بااستفاده از انرژی پاک/ افزایش دمای زمین تا 2050

عدم افزایش هزینه ها بااستفاده از انرژی پاک/ افزایش دمای زمین تا 2050

دانشمندان آمریکایی در تحقیقات خود پیش بینی کردند افزایش دی اکسید کربن در سال 2050 نسبت به سال 1990 موجب افزایش دو درجه ای دمای کره زمین می شود اما با کاهش دی اکسید کربن در سطح جهان تا سال 2050 موجب افزایش هزینه زندگی مصرف کنندگان نمی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشمندان در تحقیقات خود نشان دادند که کاهش 80 درصدی دی اکسید کربن در سطح جهانی تا سال 2050 موجب افزایش قیمتها در زندگی مصرف کنندگان نمی شود.

از همین رو عنوان شد، به همین علت جامعه جهانی در تلاش برای کاهش میزان تولید گازهای گلخانه ای از طریق کاهش مصرف سوختهای فسیلی مثل نفت، گاز و زغال سنگ و همچنین توسعه انرژیهای پاک مثل خورشید، باد و سوختهای هسته ای است.

تاکنون به نظر می رسید که این تلاش جهانی منجر به افزایش قابل ملاحظه قیمتهای مصرف می شود. این درحالی است که محققان دانشگاه نورث وسترن با استفاده از مدلهای اقتصادی توانستند قیمتها را در چهار دهه آینده پیش بینی کنند و نشان دهند که کاهش سطح انتشار دی اکسید کربن تاثیرات قابل توجهی بر روی افزایش قیمتها برجای نخواهد گذاشت.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که کاهش 50 درصدی دی اکسید کربن در آمریکا به طور متوسط تنها موجب افزایش 5 درصدی قیمتهای مصرف می شود.

براساس گزارش لارپوبلیکا، همچنین کاهش 80 درصدی دی اکسید کربن در سطح جهانی در مدت چهار دهه نیز تاثیرات بسیار محدودی بر روی قیمت زندگی مصرف کنندگان دنیا می گذارد.

کد مطلب 1006717

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