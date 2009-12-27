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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۱۹

مجموعه تازه فرهنگ/

تصویربرداری "بهترین سال‌های زندگی ما" اسفندماه شروع می‌شود

تصویربرداری "بهترین سال‌های زندگی ما" اسفندماه شروع می‌شود

تصویربرداری مجموعه "بهترین سال‌های زندگی ما" به کارگردانی داریوش فرهنگ اسفندماه امسال و با آماده شدن فیلمنامه شروع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جابر قاسمعلی که پیشتر در مجموعه "راه شب" با این کارگردان همکاری کرده بود فیلمنامه این مجموعه را می‌نویسد، نگارش سیناپس مجموعه به پایان رسیده و دیالوگ‌ها هم نوشته شده فیلمنامه این مجموعه اسفندماه به پایان می‌رسد و داریوش فرهنگ مجموعه تازه‌اش را کلید می‌زند.

این مجموعه تلویزیونی در 26 قسمت 45 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی محمد مسعود و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه سه تهیه می‌شود. داستان "بهترین سال‌های زندگی ما" درباره زندگی فردی از زمان کودکی تا 56 سالگی‌ است.

قاسمعلی در نوشتن این فیلمنامه از همکاری سهیلا جبری، محمدرضا دیبایی و رضا توفیق‌جو استفاده می‌کند. داریوش فرهنگ کارگردان سینما و تلویزیون مجموعه‌های پربیننده "سلطان و شبان" و "طلسم‌شدگان" را در کارنامه دارد. نمایش "گالیله" به کارگردانی فرهنگ از 10 دی‌ماه در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

کد مطلب 1006721

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