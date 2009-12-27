به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه کرانچار نتوانست در 21 هفته گذشته از رقابت‌های لیگ برتر رضایت مسئولان و هواداران باشگاه پرسپولیس را جلب کند، حبیب کاشانی به عنوان سرپرست و تنها مسئول تصمیم گیرنده این باشگاه به فکر افتادند که تغییراتی را در کادر فنی سرخپوشان ایجاد کنند.

در این راستا طی هفته‌های گذشته حبیب کاشانی جلساتی را با کرانچار برگزار کرد و شرایط باشگاه برای ادامه همکاری را به وی اعلام کرد اما کرانچار نتوانست در نتیجه گیری خواسته‌های باشگاه را برآورده کند تا موقعیتش بر روی نیمکت مربیگری پرسپولیس به خطر بیافتد و کاشانی را وادار کند تا با گزینه‌های دیگر وارد مذاکره شود.

در حالی که نام‌هایی چون حسین عبدی و حمید استیلی به عنوان گزینه‌های جانشینی کرانچار مطرح بودند اما از چند روز قبل نام علی دایی نیز به عنوان جدی‌ترین گزینه سرمربیگری پرسپولیس به فهرست حبیب کاشانی اضافه شد.

براساس اخبار دریافتی از باشگاه پرسپولیس مذاکرات ابتدایی با علی دایی از دو هفته قبل آغاز شده است و ظاهرا توافقاتی نیز بین طرفین صورت گرفته است. با این حال قرار است روز دوشنبه (فردا) و پس از برگزاری نشست‌هایی بین کاشانی با کرانچار و گزینه‌های مورد نظر سرمربیگری سرخپوشان یک نفر به عنوان سرمربی این تیم در ادامه رقابت‌های لیگ برتر معرفی شود.

در این میان گفته می شود توافق نهایی با علی دایی برای هدایت سرخپوشان صورت گرفته و او روز دوشنبه به عنوان سرمربی معرفی خواهد شد.

عباس علیپور، مدیر روابط عمومی باشگاه پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید موارد فوق گفت: مذاکراتی در این زمینه با برخی گزینه‌ها از جمله علی دایی صورت گرفته است اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست و همه چیز در جلساتی که روز دوشنبه برگزار می شود، مشخص خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که شانس ماندن کرانچار در پرسپولیس بیشتر است یا حضور علی دایی گفت: به هر حال پس از جلساتی که روز دوشنبه برگزار می شود تصمیم نهایی در این مورد گرفته خواهد شد اما آنچه مسلم است هنوز باشگاه به تصمیم قاطع و مشخصی نرسیده و هر احتمالی پس از جلسات روز دوشنبه وجود دارد.

مدیر روابط عمومی باشگاه پسپولیس تاکید کرد: آنچه مسلم است تا پایان روز دوشنبه تکلیف کادر فنی پرسپولیس مشخص می شود و این تیم با سرمربی جدید که می تواند کرانچار، دایی یا هر گزینه دیگری باشد به اردوی امارات می رود.