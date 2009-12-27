خروج 6 بانک و بیمه از بودجه 89/ تخفیفات ویژه در واگذاری 15 شرکت

اسماعیل غلامی در گفتگو با مهر از اعمال تخفیفات ویژه ای برای خریداران بلوکی و مدیریتی سهام شرکتهای دولتی که بر اساس اصل 44 واگذار می شوند، خبرداد و گفت: تاکنون بر اساس تصمیمات هیئت واگذاری حدود 15 شرکت از این تخفیفات برخوردار شده اند.

معاون سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه یکی از امتیازات ویژه ای که برای این شرکتها در نظر گرفته می شود، اعمال تخفیفات است، یعنی مبلغی از سود فروش اقساطی این شرکتها کم می شود.

به گفته وی اگر خریداران این شرکتها نسبت به تجهیز نیروی انسانی، افزایش سرمایه، اشتغال و تولید اقدام کنند، بر اساس فرمولی که در نظر گرفته می شود، کمیته مربوطه این روند را تسریع می کند. این موضوع از گذشته وجود داشته و هم اکنون نیز اعمال می شود.

خروج 6 بانک و بیمه از بودجه 89

غلامی همچنین از خارج شدن بودجه سه بانک ملت، صادرات و تجارت و سه شرکت بیمه البرز، آسیا و دانا از بودجه شرکتهای دولتی سال 89 خبرداد و گفت: 35 شرکت واگذار شده به روش مزایده توسط سازمان خصوصی سازی در سال جاری، پالایشگاه اصفهان و حفاری شمال از بودجه شرکتهای دولتی سال آینده خارج شده اند.

معاون سازمان خصوصی سازی افزود: البته باید منتظر بقیه واگذاری سهام شرکتهای دولتی تا پایان سال جاری بر اساس اجرای سیاستهای کلی اصل 44 باشیم، تا مشخص شود که اسامی چند شرکت از بودجه خارج می شوند.

وی از فسخ تنها یک مورد قرارداد واگذاری سهام براساس واگذاری های اصل 44 طی سالهایی که اصل 44 اجرایی شده است، خبرداد.