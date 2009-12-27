رد افزایش آمار بازنشستگی اساتید/ آخرین آمار دعوت بکار استادان بازنشسته

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آمار اعضای هیئت علمی دانشگاهها که در دولتهای نهم و دهم بازنشسته شده اند افزود: افزایش آمار بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاهها در دولتهای نهم و دهم را تأیید نمی کنم.
وی اظهار داشت: دولت در حال حاضر به بهترین شکل از اساتید بازنشسته به ویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاهها استفاده می کند.
معاون اداری و مالی وزارت علوم به مهر گفت: برخی از اساتید بازنشسته نیز بر اساس مصوبه دولت برای همکاری با دانشگاه و تدریس به صورت ساعتی از سوی دانشگاهها به وزارت علوم پیشنهاد داده می شوند.
متکان ادامه داد: طی چند هفته گذشته به پیشنهاد دانشگاهها همکاری بیش از 20 تا 25 استاد بازنشسته مورد موافقت وزارت علوم قرار گرفت.
وی اظهار داشت: براساس این توافق از تجربیات اساتید بازنشسته در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها استفاده می شود.
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