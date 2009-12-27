رد افزایش آمار بازنشستگی اساتید/ آخرین آمار دعوت بکار استادان بازنشسته

معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رد افزایش آمار بازنشستگی اعضای هیئت علمی در سالهای اخیر گفت: طی چند هفته گذشته همکاری بیش از 20 استاد بازنشسته با دانشگاهها مورد موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.