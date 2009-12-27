  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

متکان به مهر خبر داد:

رد افزایش آمار بازنشستگی اساتید/ آخرین آمار دعوت بکار استادان بازنشسته

رد افزایش آمار بازنشستگی اساتید/ آخرین آمار دعوت بکار استادان بازنشسته

معاون اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با رد افزایش آمار بازنشستگی اعضای هیئت علمی در سالهای اخیر گفت: طی چند هفته گذشته همکاری بیش از 20 استاد بازنشسته با دانشگاهها مورد موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار گرفته است.

علی اکبر متکان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آمار اعضای هیئت علمی دانشگاهها که در دولتهای نهم و دهم بازنشسته شده اند افزود: افزایش آمار بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاهها در دولتهای نهم و دهم را تأیید نمی کنم.

وی اظهار داشت: دولت در حال حاضر به بهترین شکل از اساتید بازنشسته به ویژه در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشگاهها استفاده می کند.

معاون اداری و مالی وزارت علوم به مهر گفت: برخی از اساتید بازنشسته نیز بر اساس مصوبه دولت برای همکاری با دانشگاه و تدریس به صورت ساعتی از سوی دانشگاهها به وزارت علوم پیشنهاد داده می شوند.

متکان ادامه داد: طی چند هفته گذشته به پیشنهاد دانشگاهها همکاری بیش از 20 تا 25 استاد بازنشسته مورد موافقت وزارت علوم قرار گرفت.

وی اظهار داشت: براساس این توافق از تجربیات اساتید بازنشسته در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها استفاده می شود.

کد مطلب 1006729

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها