طرح ویژه امنیتی عاشورا/ ورود بیش از 100 هزار زائر خارجی به کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، شروان الوائلی وزیر امنیت ملی عراق تاکید کرد طرح امنیتی در کربلا برای روز عاشورا طرح قوی و منسجم است.



وی خاطرنشان کرد از نیروهای آمریکایی برای کنترل هوایی شهر کربلا و اطراف آن درخواست کمک شده است و این نیروها آمادگی خود را اعلام کرده اند.



وائلی پس از پایان نشست امنیتی که با حضور سرلشگر ستاد علی غیدان فرمانده نیروی زمینی و همچنین استاندار، رئیس شورای استان و فرمانده عملیات کربلا و رئیس پلیس این استان برگزار شد گفت : برای نظارت بر طرح امنیتی ویژه عاشورا به دستور دولت مرکزی وارد این شهر شده ایم و شمار نیروها برای حمایت از این جمعیت میلیونی که به شهر وارد یا از آن خارج می شوند، کافی است.



وی افزود : این طرح امنیتی به طور مفصل بررسی شده و برای افزایش ضریب امنیتی از نظامیان آمریکایی خواسته ایم برای عملیات شناسایی بر فراز شهر کربلا و حومه آن، پروازهای شناسایی انجام دهند و عملا این نیروها به وظیفه خود عمل می کنند.



از سوی دیگر احمد عبدالحسن از مسئولان محلی شهر کربلا از ورود بیش از یکصد هزار زائر خارجی به این شهر مقدس خبر داد.



به گفته وی شمار زائرانی که از کشورهای اسلامی و عربی وارد کربلا شده اند تا روز شنبه به 105 هزار نفر رسیده اند و پیش بینی می شود این تعداد افزایش یابد.



وی خاطر نشان کرد این زائران از ایران، بحرین، عربستان، کویت، پاکستان، هند و همچنین از قاره اروپا و آمریکا برای شرکت در مراسم عاشورای حسینی وارد کربلا شده اند.



این در حالی است که علاوه بر زائران خارجی، صدها هزار عزادار عراقی نیز از مناطق مختلف عراق وارد کربلا شده اند که پیش بینی می شود تعداد آنها امروز به بیش از دو میلیون نفر برسد.

کد مطلب 1006732