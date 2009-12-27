156 شورای امر به معروف در تهران فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد هادی ایازی با بیان این مطلب افزود: ما در مجموعه شهرداری، تبلیغات محیطی شهر تهران را به موضوع امر به معروف و نهی از منکر اختصاص داده ایم. ضمن اینکه در سطح مناطق 22 گانه و سازمانهای شهرداری شورای امر به معروف را راه اندازی کرده ایم.

وی با بیان اینکه اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خود اذعان دارند که شهرداری تهران در این حوزه بیشترین حجم فعالیت در سطح دستگاههای دولتی را دارد گفت: ما مقدمات ورود به محرم را از یک ماه پیش در سطح شهر تهران آغاز کرده بودیم و خوشبختانه مجموع تلاشهای ما به بار نشست و امروز شاهدیم که تهران به یک حسینیه بزرگ تبدیل شده است. البته این کار در گرو مشارکت شهروندان است.

وی افزود: در آستانه محرم نمایشگاه عطر سیب را در فرهنگسرای خاوران برگزار کردیم که بالغ بر 13 هزار هیئت و تکایای محلات، دانشگاهها، مدارس و مساجد در آنجا حضور یافته و در برنامه های فرهنگی پیش بینی شده مشارکت داشتند و ما بالغ بر 30 میلیارد ریال امکانات خدماتی و فرهنگی در اختیارآنها گذاشتیم.

ایازی ادامه داد: در آستانه محرم از 1500 بوستان شهر تهران در 922 بوستان نمازخانه های کوچک ایجاد کردیم و در قریب به 950 بوستان آمپلی فایر نصب شد تا طنین اذان از آنها به گوش برسد.

وی با بیان اینکه موضوع کتاب و کتابخوانی یکی از مباحث جدی در شهرداری تهران است گفت: در گذشته تنها یک کتابخانه شبانه روزی در شهر تهران وجود داشت ولی در آبان ماه سال جاری نزدیک به 57 کتابخانه شبانه روزی در تهران راه اندازی کردیم. همچنین کتابخانه دیجیتال علوم انسانی با ظرفیت 200 هزار کتاب در پارک گفتگو راه اندازی شد. علاوه بر علوم انسانی در علوم مهندسی و پزشکی هم کتابخانه هایی در پارک لاله و کتابخانه امیر کبیر فعال کردیم.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران از برگزاری همایش بانوان مبلغ شهر تهران به عنوان دیگر برنامه های شهرداری به مناسبت محرم یاد کرد و گفت: در روز 12 محرم در مهدیه تهران با حضور 12 هزار نفر از بانوان تهرانی همایش بانوان عاشورایی را برگزار می کنیم.

به گفته وی راه اندازی خانه مداحان در منطقه 12 و برگزاری 500 برنامه فرهنگی در سطح مناطق 22 گانه از دیگر برنامه های شهر داری بوده است.

معاون شهردار تهران در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از کارهای خوب که مسابقه بین المللی معماری آن در یکی دو ماه آینده برگزار می شود باغ موزه یا سرای قرآن است که در زمینی به وسعت 60 هزار متر مربع در حاشیه بزرگراه حقانی احداث خواهد شد.

معاون شهردار تهران به بحث مقابله با آنفولانزای نوع آ اشاره کرد و گفت: در این خصوص تعاملی با وزارت بهداشت داشتیم و از سوی دیگر مشارکت جوانان تهرانی در قالب شهریاران جوان و شهریاران سلامت در اقصی نقاط شهر تهران و همچنین توزیع بروشور و نصب تابلوهای اطلاع رسانی نقش بسزایی در مقابله با این بیماری ایفا کرد.