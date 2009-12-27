امیدواریم شورای نگهبان با برداشت دو میلیارد دلاری برای مترو موافقت کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی با بیان این مطلب اظهار کرد: طی سالهای گذشته ابتدا قرار بود که اعتبارات مورد نیاز مترو از طریق فاینانس تامین شود که این موضوع محقق نشد. در قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت نیز چهار هزار میلیارد تومان برای حمل ونقل درون شهری در نظر گرفتیم که تنها کمتر از یک سوم این رقم محقق شد. در سال 87 هم این اجازه به شهرداریها داده شد که از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی استفاده کنند اما عملا موفق به این کار نشدند به همین دلیل تنها راه باقی مانده برای کمک به مترو برای تامین اعتبارات مورد نیاز، تصویب طرح برداشت دو میلیارد دلاری مترو از اعتبارات صندوق ذخیره ارزی بود.

وی با تاکید براینکه برای تحقق این طرح و تامین اعتبارات مورد نیاز مترو از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد افزود: سهم مترو در سفرهای شهری تهران تا پایان سال 90 باید به 30 درصد برسد که برای تحقق این مهم به سرمایه گذاری کلان و جدی و حمایت های همه جانبه همه مسئولان نیاز است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه ترافیک به جز زیانهای اقتصادی، زیست محیطی و ...مشکلات عدیده روحی و روانی را برای مردم به دنبال دارد گفت: ترافیک تمام زندگی مردم را در شهرها تحت تاثیر قرار داده و مختل کرده است. در این میان هیچ مسئولی نمی تواند بی توجه از کنار مترو بگذرد مگر اینکه مسائل دیگر مطرح باشد.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که در بازدیدهایی که از خطوط در حال ساخت مترو و کارخانه های واگن سازی داشتید، توان و ظرفیت توسعه مترو و نحوه مدیریت شهری را چگونه دیدید و آیا فکر می کنید مشکل مترو امروز نحوه مدیریت آن است و باید کارها به دولت واگذار شود و یا اینکه عدم تامین اعتبارات کافی مشکل اصلی و دغدغه امروز مترو است گفت: در تمام دنیا تجربه نشان داده که دولت مجری خوبی نیست و بازگرداندن کارها به دولت بر خلاف اصل 44 قانون اساسی است از سوی دیگر ساخت و ساز مترو به خوبی دنبال می شود و ظرفیتهای بسیار بالایی برای توسعه مترو به وجود آمده است.

مقیمی تاکید کرد: همه باید تلاش کنند از هر راه ممکن به مترو کمک کرده و از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم تا شهروندان سفرهای راحت، ایمن و سریع داشته باشند و معضل ترافیک که امروز تمام شهرها با آن دست به گریبانند رفع شود.