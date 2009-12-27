آغاز فاز اجرایی دستور رئیس جمهور برای تهیه اقیانوس پیما

وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: بر اساس قراردادی که میان معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و دکتر کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین روزهای آذر ماه امضا شد مقرر شد طی دو سال اعتبار خرید یا ساخت کشتی اقیانوس پیما به مرکز ملی اقیانوس شناسی ارائه شود.

وی از اختصاص اعتبار 10 میلیارد تومانی برای خرید یا ساخت کشتی اقیانوس پیما، تجهیز شناور و انجام دو سال عملیات گشت تحقیقات دریایی خبر داد و گفت: کارگروهی تشکیل شده که دارای دو کمیته راهبری و اجرایی است. کمیته راهبری زیر نظر معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری تشکیل می شود. کمیته اجرایی نیز زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می شود.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی افزود: کمیته اجرایی پیگیری موضوع خرید یا ساخت کشتی اقیانوس پیما از متخصصان مرکز ملی اقیانوس شناسی، تعدادی از استادان دانشگاهها و فعالان صنعت تشکیل شده است که جهت برنامه ریزی برای تشخیص اینکه خرید اقیانوس پیما به صلاح است یا ساخت آن تصمیمگیری می کند.

چگینی درباره اهمیت دارا بودن کشتی اقیانوس پیما به مهر گفت: ایران تا کنون به دلیل نداشتن کشتی اقیانوس پیما از اقیانوس شناسی آبهای عمیق محروم بوده که با خرید این کشتی تا سال 90 وارد تحقیقات اقیانوس هند می شویم.

وی درباره اهمیت اقیانوس شناسی در آبهای عمیق برای جمهوری اسلامی ایران گفت: تا کنون ایران سهمی در تحقیقات اقیانوس هند نداشته است. کشتی اقیانوس پیما این امکان را فراهم می کند تا محیط های دریایی جنوبی کشور پایش شوند و اطلاعاتی از اقیانوس هند به دست آید. هر چند اطلاعاتی از اقیانوس هند در بانکهای جهانی وجود دارد اما محققان ایرانی در به دست آمدن این اطلاعات سهمی ندارند.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی اعلام کرد: حداکثر تا سال 90 اقیانوس شناسی در آبهای عمیق اقیانوس هند توسط جمهوری اسلامی ایران آغاز خواهد شد.