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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

اسعدی در گفتگو با مهر:

حسینی یکی از گزینه‌های بازی در "متل قو ساعت 24" است

حسینی یکی از گزینه‌های بازی در "متل قو ساعت 24" است

کارگردان فیلم سینمایی "متل قو ساعت 24 " از احتمال حضور شهاب حسینی در این فیلم خبر داد.

سیاوش اسعدی به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه "متل قو ساعت 24" ادامه دارد و به زودی یک همکار فیلمنامه‌نویس به من ملحق می‌شود تا در نوشتن فیلمنامه کمک کند، داستان این فیلم درباره چهار دوست است که سفری را آغاز می‌کنند و ناخواسته وارد ماجرایی می‌شوند.

وی ادامه داد: من در سینما به کار گروهی باور دارم، به همین دلیل احتمالا تعدادی از دوستانی که در "حوالی اتوبان" با من همکاری کردند، در فیلم دومم حضور دارند، یکی از بازیگرانی که دوست دارم در فیلم دوم از او استفاده کنم شهاب حسینی است. نقش را برای او می‌نویسم و امیدوارم زمان فیلمبرداری بتواند در کنار من باشد.

کارگردان "حوالی اتوبان" افزود: پیش‌تولید فیلم سینمایی "متل قو ساعت 24" را اسفندماه شروع می‌کنیم و اواسط بهار احتمالا اردیبهشت ماه فیلمبرداری در شمال انجام می‌شود.

فیلم سینمایی "حوالی اتوبان" به تهیه‌کنندگی غلامرضا موسوی آماده نمایش است.

کد مطلب 1006738

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