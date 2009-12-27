تولید کنسانتره مولیبدن 42 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، طی 9 ماهه منتهی به پایان آذر امسال 5 هزار و 636 تن کنسانتره مولیبدن تولید شد. همچنین 670 هزار تن کنسانتره مس در کارخانجات تغلیظ مجتمع های مس سرچشمه، شهربابک و سونگون نیز تولید شد که نسبت به برنامه 5 درصد رشد داشت.

مجموع سنگ سولفوری استخراج شده از معادن مس سرچشمه ومیدوک (دراستان کرمان) و سونگون (در استان آذربایجان شرقی)، در مدت یاد شده 26 میلیون تن بود که 6 درصد نسبت به برنامه پیش بینی شده افزایش داشته است.

همچنین مجموع مس آندی تولید شده در کارخانجات ذوب مجتمع های مس سرچشمه و شهربابک 196 هزار تن بود که رشد 1 درصدی را نسبت به برنامه تجربه کرد. مجموع مس تصفیه شده(مس کاتدی) در پالایشگاه سرچشمه، امورلیچینگ و بیولیچینگ 157 هزار تن بود که کل برنامه پیش بینی شده تولید را محقق ساخت.

علاوه بر این طی 9 ماهه منتهی به پایان آذر 88، میزان تولید کنسانتره فلزات گرانبها نیز 423 تن بود که 17 درصد نسبت به برنامه رشد داشت. در واحد ریخته گری ها نیز 47 هزار تن مفتول مسی 8 میلیمتری تولید شد.

کارخانه اسید سولفوریک شرکت ملی مس، بیش از 31 هزار تن تولید داشت که رشد 8 درصدی را نسبت به برنامه سال 88 نشان می دهد. برنامه امسال شرکت ملی صنایع مس ایران، تولید 210 هزار تن مس تصفیه شده(کاتد) است که تا پایان آذر، 75 درصد آن محقق شده است.

مجموع فروش داخلی و خارجی انواع محصولات مسی در 9 ماهه امسال به وزن 533 هزارتن و به ارزش یک میلیارد و 474 میلیون دلار بود.