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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

"پلی آف" به زودی آماده نمایش می‌شود

"پلی آف" به زودی آماده نمایش می‌شود

با پایان مراحل فنی، فیلم تلویزیونی "پلی‌آف" به کارگردانی سیامک خواجه‌وند به زودی آماده نمایش می‌شود.

کیان بابائیان تهیه‌کننده این فیلم 90 دقیقه‌ای به خبرنگار مهر گفت: تدوین و صداگذاری از نیمه گذشته و مهدی غفوریان برای این فیلم موسیقی می‌سازد. حامد رضی امور فنی را در استودیو فنی شکوفافیلم انجام می‌دهد، این فیلم محصول شکوفافیلم است و با دو شبکه برای پخش آن صحبت شده که هنوز زمان و شبکه پخش‌کننده این فیلم مشخص نیست.

مهران غفوریان، جواد هاشمی، رضا شفیعی‌جم، احمد پورمخبر، سیدرضا حسینی، سیروس میمنت، یوسف صیادی، امید متقی، مهدی امینی‌خواه و کیمیا بابائیان به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان "پلی آف" آمده است: بازیکنان یک تیم فوتبال دسته یک در بازی پلی آف برای ورود به لیگ برتر تلاش می‌کنند. آنها بازی اول را باخته‌اند و برای بازی بعدی به دنبال آوردن یک مربی خارجی هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: سیروس میمنت، کیانوش اسلامی، مدیر تصویربرداری: محمود اکبری‌پرست، طراح صحنه و لباس: افسانه صرفه‌جو، طراح گریم: حسین یزدی، مدیر تولید: علیرضا رفیعی، دستیار کارگردان: مجید موثق و محصول موسسه فرهنگی هنری شکوفا فیلم.

کد مطلب 1006745

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