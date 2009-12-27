کیان بابائیان تهیه‌کننده این فیلم 90 دقیقه‌ای به خبرنگار مهر گفت: تدوین و صداگذاری از نیمه گذشته و مهدی غفوریان برای این فیلم موسیقی می‌سازد. حامد رضی امور فنی را در استودیو فنی شکوفافیلم انجام می‌دهد، این فیلم محصول شکوفافیلم است و با دو شبکه برای پخش آن صحبت شده که هنوز زمان و شبکه پخش‌کننده این فیلم مشخص نیست.

مهران غفوریان، جواد هاشمی، رضا شفیعی‌جم، احمد پورمخبر، سیدرضا حسینی، سیروس میمنت، یوسف صیادی، امید متقی، مهدی امینی‌خواه و کیمیا بابائیان به ایفای نقش می‌پردازند.

در خلاصه داستان "پلی آف" آمده است: بازیکنان یک تیم فوتبال دسته یک در بازی پلی آف برای ورود به لیگ برتر تلاش می‌کنند. آنها بازی اول را باخته‌اند و برای بازی بعدی به دنبال آوردن یک مربی خارجی هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از نویسنده: سیروس میمنت، کیانوش اسلامی، مدیر تصویربرداری: محمود اکبری‌پرست، طراح صحنه و لباس: افسانه صرفه‌جو، طراح گریم: حسین یزدی، مدیر تولید: علیرضا رفیعی، دستیار کارگردان: مجید موثق و محصول موسسه فرهنگی هنری شکوفا فیلم.

