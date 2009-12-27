تلفنهای هوشمند تأثیرگذارترین اخبار فناورانه سال

به گزارش خبرگزاری مهر، تلفنهای هوشمند که روزی به آسانی تلفن خوانده خواهند شد یکی از تیترهای اصلی تکنولوژی در سال 2009 به شمار می روند این تجهیزات به دورانی از محبوبیت وارد شده اند که ارتقا سخت افزاری و نرم افزاری باعث افزایش توانایی های آنها شده و بهانه های کاربران را برای استفاده از لپ تاپها و نت بوکها کاهش داده است.

آی-فن شرکت اپل مرکز این وقایع به شمار می رود، اما اپل بودن همیشه نمی تواند عامل مورد احترام قرار گرفتن و محبوبیت به شمار رود، زیرا در حالی که آی-فن 3GS اپل پیشرفتها و کارایی های قابل توجهی را نسبت به سال گذشته در این گوشی های همراه به وجود آورده و به سبقت گرفتن اپل از ویندوز موبایل سالخورده شرکت مایکروسافت در بازار سهام کمک قابل توجهی کرد، اما خدمات غیر قابل اعتماد و دمدمی مزاج App Store و AT&T باعث خشمگین شدن برخی از کاربران آی-فن شد.

در نهایت طی سال 2009، رقبای آی-فن با پیشرفتهای خود تغییرات فراوانی را در یکه تاز بودن این محصول به وجود آوردند، نرم افزار اندروید شرکت گوگل سرانجام از حصار T-Mobile آزاد شده و تلفنهای اندروید خود را بر پایه Sprint و Verizon ارائه کرد گوشی Droid شرکت Verizon یکی از چشمگیرترین تلفنهای هوشمند اندرویدی طی سالهای اخیر به شمار می رود که به نرم افزار موقعیت یاف گوگل مپ مجهز است.

از دیگر موارد قابل توجه در رابطه با تلفنهای هوشمند اندروید رقم قابل توجه برنامه نویسی برای این تجهیزات رو به رشد طی سال 2009 بوده است تا اواخر این سال در حدود 16 هزار برنامه برای این تلفنها نوشته شده است که نسبت به 100 هزار برنامه نوشته شده برای آی-فن چندان زیاد به نظر نمی آید، اما برخی از این برنامه ها از قبیل نرم افزار Layar برای اولین بار در گوشی های اندروید ارائه شده اند.

دیگر رقیب آی-فن یعنی تلفن همراه پالم در فصل تابستان قدرت نمایی کرد، تلفنهای هوشمند Pre، خلقتی هوشمند هستند که هیچ شباهتی به نسلهای قبلی خود ندارد و در صورتی که پالم بتواند تولید کنندگان بیشتری را به سوی خود جذب کند، کاربران تلفنهای هوشمند برای سال آینده خود گزینه خرید بسیار قبل قبولی خواهند داشت.

بازار رایانه های تکامل یافته و پیشرفته در سال 2009 با کم توجهی ویژه ای مواجه شد و رایانه های خانگی در برابر بازار لپ تاپهایی که نوآوری چندانی در سخت افزارهای آنها صورت نگرفته بود، به زانو درآمد.

مایکروسافت در این سال سرانجام به جبران اشتباه تولید ویندوز ویستا پرداخته و ویندوز 7 را ارائه کرد که با این وجود شیوه های ناقص ارتقا ویندوز XP به ویندوز 7 باعث کاهش توجه نسبت به استفاده از این سیستم عامل جدید شد در عین حال برای کاربران رایانه های خانگی، نرم افزار آنتی ویروس Microsoft Security Essential نسبت به خود ویندوز 7 بسیار خوشایند تر بود.

به طور کلی در قلمرو ابزارهای الکتریکی، سال 2009 سال کتابهای الکترونیکی نیز به شمار می رود، اما در حالی که به نظر فروش کیندل 2 و DX آمازون خوب به نظر می رسید، پیش بینی جهش فروش کتابهای الکترونیکی پس از ناتوانی سونی و بارنز برای ارائه کتابهای الکترونیکی در زمان وعده داده شده با شکست مواجه شد.

بر اساس گزارش واشنگتن پست، آنچه در سال 2010 در انتظار کاربران قرار خواهد داشت سیاستگذاری های جدید در زمینه فناوری و تکنولوژی از قبیل آیین نامه بی طرفی شبکه، تقاضای کامکست برای دستیابی به NBC Universal و دستیابی همیشگی و روز افزون گوگل به تیتر خبرهای جهانی خواهد بود.