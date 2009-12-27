تکریم اساتید بازنشسته دانشگاهها در دستور کار وزارت علوم

غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برای دیدار با مفاخر علمی، چهره های ماندگار و اساتید بازنشسته ای که از مفاخر هستند برنامه ریزی می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم همچنین از برنامه ریزی برای دیدار با شعرای انقلاب خبر داد و گفت: مدیران فرهنگی وزارت علوم به زودی با سراینده سرودهای انقلاب اسلامی "حمید سبزواری" دیدار می کنند.

خواجه سروی افزود: یادبود مفاخری مانند قیصر امین پور و محمود شاهرخی که از دنیا رفته اند و از شعرای انقلاب اسلامی هستند نیز از برنامه هایی است که پیگیری می شود.

وی درباره اهداف برنامه ریزی شده برای انجام سلسله دیدارهای مدیران وزارت علوم با اساتید بازنشسته، مفاخر علمی و ادبی و ... گفت: صمیمیتی که بین سیاستگذاران و مجریان برنامه های فرهنگی دانشگاهها با این مفاخر و چهره ها ایجاد می شود، کمک می کند تا برنامه های فرهنگی در دانشگاهها تاثیر بیشتری داشته باشند.