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۶ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۹

العربیه گزارش داد:

بمبهای چسبان چالش جدید امنیتی عراق

بمبهای چسبان چالش جدید امنیتی عراق

منابع امنیتی بمبهای چسبان را که به طور مخفیانه و با کنترل از راه دور منفجر می شوند، به عنوان چالش جدید امنیتی در عراق عنوان می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه در گزارشی بمبهای چسبان را به عنوان یکی از مهمترین چالشهای کنونی امنیتی در بغداد و دیگر شهرهای بزرگ عراق معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش، کاربرد ساده این بمبهای چسبان و اینکه با فرمولی نه چندان پیچیده ساخته می شود، بر احتمال افزایش روز افزون استفاده از این تجهیزات انفجاری افزوده است.

همچنین شناسایی این بمبها با توجه به وزن کم و حجم کوچک بسیار سخت است. به طوری که شناسایی و کشف آنها تنها با استفاده از دستگاه های کشف بمب میسر می شود.

بنابر این گزارش، اکثرا این بمبهای چسبان در زیر خودروها و یا در شکاف دیوارها تعبیه شده به طوری که تشخیص آنها در برخی موارد غیر ممکن است.

کد مطلب 1006751

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