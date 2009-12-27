بمبهای چسبان چالش جدید امنیتی عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری العربیه در گزارشی بمبهای چسبان را به عنوان یکی از مهمترین چالشهای کنونی امنیتی در بغداد و دیگر شهرهای بزرگ عراق معرفی کرده است.

بر اساس این گزارش، کاربرد ساده این بمبهای چسبان و اینکه با فرمولی نه چندان پیچیده ساخته می شود، بر احتمال افزایش روز افزون استفاده از این تجهیزات انفجاری افزوده است.

همچنین شناسایی این بمبها با توجه به وزن کم و حجم کوچک بسیار سخت است. به طوری که شناسایی و کشف آنها تنها با استفاده از دستگاه های کشف بمب میسر می شود.

بنابر این گزارش، اکثرا این بمبهای چسبان در زیر خودروها و یا در شکاف دیوارها تعبیه شده به طوری که تشخیص آنها در برخی موارد غیر ممکن است.