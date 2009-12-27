پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: من برنامههای خود برای هدایت تیم فوتبال ابومسلم را در اختیار مسئولان این باشگاه قرار دادهام و برای هدایت این تیم با آنها به توافق ضمنی رسیدهام. قرار است فردا (دوشنبه) مذاکرات نهایی را با مسئولان باشگاه ابومسلم انجام دهم و در صورت توافق نهایی کارم را با این تیم بزودی آغاز می کنم.
وی در ادامه افزود: قرارمان با مسئولان باشگاه ابومسلم این بود که پس از توافق نهایی خبر حضورم در این تیم منتشر شود اما آنها عجله کردند و این خبر را در اختیار رسانهها قرار دادند.
سرمربی پیشین تیم فوتبال مس کرمان شرایط جاری تیم فوتبال ابومسلم را نامساعد خواند و گفت: من برای حضور در تیم ابومسلم تمامی جوانب را در نظز گرفته ام و با احتیاط کارم را در این تیم آغاز خواهم کرد.
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